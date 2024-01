Truque caseiro para deixar os espelhos imunes à chuva

Conduzir com condições meteorológicas não favoráveis causa alguns transtornos. No entanto, alguns veículos atuais já vêm equipados com algumas tecnologias que nos ajudam. Em dias de chuva, os espelhos do seu veículo perdem visibilidade? Aqui está o truque!

Espelhos com a máxima visibilidade, mesmo em dias de chuva...

De acordo com o ElPais, a pasta de dentes tornou-se uma ferramenta importante quando o assunto é manutenção e limpeza de veículos. Alguns condutores usam para polir e restaurar o brilho dos faróis, mas não é a única aplicação deste produto. Os espelhos retrovisores também podem beneficiar dos componentes que constituem uma pasta de dentes.

Se os veículos tiverem retrovisores aquecidos, o "problema" está resolvido. Se não tiver, com o espelho retrovisor seco, basta que espalhe uma pequena porção de pasta de dentes por toda a superfície, espere que seque e em seguida deve "polir" o espelho com um pano de algodão ou microfibra até que a pasta na fique visível.

Porque é que a pasta de dentes funciona nos espelhos?

Segundo refere o jornal, as pastas de dentes são normalmente compostas por abrasivos, detergentes e substâncias para eliminar o sabor e o odor. Além das substâncias anteriores, contêm também químicos que ajudam a evitar problemas nos dentes. Estes agentes em conjunto conseguem evitar a acumulação de gotas de chuva nos espelhos, garantindo assim a máxima visibilidade.