Musk diz que fabricantes chinesas podem “destruir” a maioria das concorrentes

A cara da Tesla não tem "papas na língua", mesmo que as suas alegações resultem em graves polémicas. Numa teleconferência, recentemente, Elon Musk disse que as fabricantes chinesas de carros elétricos podem mesmo "destruir" a maioria das concorrentes.

Para Elon Musk, "as fabricantes de carros elétricos chinesas são as mais competitivas do mundo" e, por isso, serão muito bem sucedidas fora da China, "dependendo das taxas e das barreiras comerciais estabelecidas".

Francamente, penso que, se não forem estabelecidas barreiras comerciais, elas irão praticamente destruir a maioria das outras empresas no mundo.

Disse Musk, numa teleconferência, que teve lugar na quarta-feira, sobre os resultados da Tesla.

Esta não é a primeira vez que Elon Musk menciona as fabricantes de carros elétricos chinesas. No ano passado, disse que estas eram "as mais competitivas do mundo" e que provavelmente estariam entre as principais empresas automóveis do mundo.

Barreiras comerciais apontadas por Musk podem ser implementadas contra elétricos chineses

De facto, as barreiras mencionadas por Elon Musk poderão ser, em breve, uma realidade. Conforme recordado pela CNBC, a Comissão Europeia está, atualmente, a investigar os subsídios concedidos às fabricantes de carros elétricos da China.

Apesar de a investigação, que começou no ano passado, ainda não ter sido concluída, há possibilidade de a União Europeia considerar taxas mais elevadas sobre os elétricos chineses, numa altura em que estes estão a expandir-se, agressivamente, na Europa.

A mesma fonte mencionou que empresas como a BYD têm conseguido um sucesso inesperado por cá, tendo, inclusive, vendido mais carros do que a Tesla no quarto trimestre do ano passado. Também a NIO e a Xpeng já começaram a traçar o seu caminho europeu.

Leia também: