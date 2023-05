Na Europa há uma fabricante automóvel que não teme os elétricos chineses

A investida chinesa para chegar ao mercado europeu tem assustado as fabricantes locais, bem como alguns governos. No entanto, esta fabricante da República Checa não teme os elétricos oriundos da China...

As fabricantes chinesas estão, com sucesso, a fazer-se notar, na Europa. Por sua vez, as europeias tremem com a possibilidade de perder terreno para o país asiático. De facto, a China está consciente da sua vantagem em matéria de elétricos e está a tentar tomar partido dela.

Vimos aqui que, apesar de a mudança para os veículos elétricos a bateria ser um game changer para a indústria automóvel europeia, a China representa um grande risco.

No entanto, a Škoda não pinta o cenário dessa forma. O diretor de vendas e marketing da fabricante da República Checa, Martin Jahn, revelou não estar preocupado com a situação e partilhou que não irá participar na guerra de preços, iniciada pela Tesla.

A concorrência de preços tem um limite, temos de obter lucros com os veículos elétricos para financiar a transição e recuperar o enorme investimento, mas não nos vamos tornar uma marca de veículos elétricos o mais rapidamente possível, vamos continuar o nosso percurso, concentrando-nos em mercados como a Índia e o Vietname, embora o nosso principal mercado seja a Europa e assim continue. Não temos planos para conquistar o mundo.

Na perspetiva do diretor de vendas, há muitos clientes que não gostam de conduzir carros chineses, pelo que as fabricantes da Europa asseguram, desde logo, uma vantagem.

Apesar desta visão, a Škoda está consciente de que terá de assegurar que está preparada para as mudanças que se preveem para 2035, com a proibição da venda de carros novos com motor de combustão interna.