Renault Rafale E-Tech full hybrid já está disponível para encomenda em Portugal

A Renault está a acelerar a sua ofensiva no campo da eletrificação e, em mais um passo nesse sentido, abre as encomendas, em Portugal, do Rafale E-Tech full hybrid, o seu SUV coupé topo de gama.

Apresentado, em junho de 2023, no Salão Aeronáutico de Paris, em Le Bourget, o Rafale é um dos destaques da Renaulution, um símbolo da evolução da marca e a prova de que a Renault tem o automóvel certo para os clientes de todos os segmentos.

O design do SUV coupé promete experiências intensas ao volante e mais prazer de condução, graças aos seus propulsores híbridos e ao seu chassis, que espelham a paixão e a experiência dos engenheiros da Renault.

Já pode encomendar o ousado SUV coupé da Renault

O Rafale E-Tech full hybrid tem 4,71 metros de comprimento, 1,87 metros de largura e 1,61 metros de altura, foi construído sobre a plataforma CMF-CD, e espaço e comodidade para os passageiros.

A espaçosa segunda fila tem um raio de 302 mm para os joelhos e 880 mm de altura livre. A bagageira de 627 litros é, também, muito generosa. Uma caraterística inovadora é o teto panorâmico opacificante Solarbay® que utiliza a tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Cristal - Cristal Líquido Disperso em Polímero) para se tornar opaco ou transparente a pedido, através do Assistente do Google, ou através de um comando no interior.

O grupo propulsor de 200 cv e de elevado rendimento do Renault Rafale E-Tech full hybrid, associado à caixa multimodo, coloca a autonomia deste automóvel no topo do segmento (até 1100 km) e o seu consumo e emissões de CO2 no limite inferior (4,7 litros e 105 gramas de CO2/km, enquanto se aguarda a certificação final).

O sistema de quatro rodas direcionais 4CONTROL Advanced da Renault reforça-as, com uma tecnologia que, além de melhorar significativamente o comportamento do automóvel, permite abordar as curvas a velocidades mais elevadas e conferir uma acrescida agilidade em cidade.

A par de tudo isto, a tecnologia: o sistema de info-entretenimento OpenR Link é intuitivo e conectado. Elimina as fronteiras entre a vida online dentro e fora do automóvel, com capacidades Google incorporadas e mais de 50 aplicações disponíveis.

Até ao final do ano, a Renault vai acrescentar à gama do Rafale uma versão E-Tech 4x4 de 300 cv, de alto desempenho, para elevar o prazer de condução a um novo patamar. Esta versão vai ser dotada de um motor elétrico suplementar para as rodas traseiras e de uma afinação específica do chassis.

Preço e disponibilidade

O Rafale E-Tech full hybrid já pode ser encomendado, em Portugal. Disponível por 45.000 euros no nível de equipamento Techno e por 50.000 euros no nível de equipamento Esprit Alpine, as primeiras entregas aos clientes vão acontecer no verão de 2024.