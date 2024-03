Itália lança investigação sobre o novo modelo de geração de vídeo da OpenAI, o Sora

Itália não está a receber as ferramentas de Inteligência Artificial (IA) incontestavelmente. Afinal, após bloquear temporariamente o ChatGPT, em 2023, o país está a lançar uma investigação sobre o novo modelo de geração de vídeo da OpenAI, o Sora.

Na sexta-feira, Itália lançou uma investigação sobre o Sora, o mais recente modelo de IA desenvolvido pela OpenAI.

Dadas as possíveis implicações que o serviço 'Sora' poderia ter no processamento de dados pessoais de utilizadores localizados na União Europeia [UE] e, em particular, em Itália, a Autoridade pediu à OpenAI que fornecesse uma série de esclarecimentos.

Disse Autoridade Italiana para a Proteção de Dados, num comunicado, manifestando a sua preocupação, relativamente às potenciais implicações para a privacidade dos dados dos utilizadores.

Itália quer mais esclarecimentos sobre o Sora da OpenAI

A investigação procura obter esclarecimentos da OpenAI sobre vários aspetos da ferramenta Sora. Para isso, o regulador apresentou uma série de questões para a OpenAI responder no prazo de 20 dias.

Entre as principais preocupações levantadas pela entidade reguladora está a natureza dos dados recolhidos e utilizados para treinar o Sora. Especificamente, se essas informações envolvem dados pessoais e, em caso afirmativo, se abrangem categorias sensíveis como crenças religiosas, opiniões políticas ou informações de saúde.

Além disso, a investigação procura esclarecer se o Sora irá funcionar, indo ao encontro das leis europeias de proteção de dados, após o seu potencial lançamento na UE.

Esta investigação segue um precedente estabelecido pelas anteriores ações das autoridades italianas contra a OpenAI. Em março de 2023, os reguladores italianos bloquearam temporariamente o chatbot ChatGPT da OpenAI, citando preocupações sobre a conformidade com os regulamentos europeus e a falta de mecanismos de verificação da idade do utilizador.

Conforme vimos aqui, o Sora é um modelo text-to-video que consegue gerar vídeos de até um minuto, assegurando a qualidade visual e a conformidade com as instruções do utilizador.