Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

10.000 Maniacs é uma banda norte-americana de rock alternativo que se formou em 1981 e continua ainda ativa com diversas formações. O período com a vocalista Natalie Merchant foi o mais crítico e comercialmente bem sucedido.

A banda foi formada com o nome de Still Life em 1981, em Jamestown, Nova York, por Dennis Drew (teclados), Steven Gustafson (baixo), Chet Cardinale (bateria), Robert Buck (guitarra), e Teri Newhouse (vocalista e ex-mulher de Buck). Gustafson convidou Natalie Merchant, que tinha 17 anos na época, para fazer alguns vocais.

John Lombardo, que estava numa banda chamada The Mills (juntamente com os irmãos guitarrista/vocalista Mark Liuzzo e Paul Liuzzo e também o baterista Mike Young) e usado para ocasionalmente tocar com Still Life, foi convidado a participar de forma permanente na guitarra e vocal. Newhouse e Cardinale deixaram a banda em julho e Merchant tornou-se a principal cantora.

Vários bateristas entraram e saíram. A banda mudou o seu nome para Burn Victims e, em seguida, para 10.000 Maniacs após o filme de terror de baixo orçamento, Two Thousands Maniacs...

