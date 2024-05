Spotify corta funcionalidades para quem não paga! Agora são as letras das músicas

Sendo o maior serviço de streaming de música da Internet, o Spotify tem apresentado muitas novidades nos últimos tempo. Focou-se em novas áreas, como os áudio-livros e até vídeos na sua app. Algo que muitos apreciam é a presença das letras das músicas, mas esta funcionalidade tem agora uma alteração. Apenas os utilizadores do plano Premium podem ter acesso.

A presença das letras das músicas no Spotify tem sido um tema que tem estado pendente durante os últimos tempos. Após ter sido experimentado durante um período, acabou por ser retirado, sem uma razão. Isso foi, entretanto, revertido e é agora algo acessível a todos.

Com o seu retorno, os utilizadores habituaram-se a ter presente este extra, que estava aberto a todos os utilizadores. Ter acesso às letras era algo simples e permitia acompanhar a música com este extra, seja nas apps móveis ou até na versão criada para o Desktop.

Isso está agora a mudar, fruto de uma alteração que o Spotify está a fazer, sem ter alertado os utilizadores. Desde há alguns dias é mostrado aos utilizadores uma mensagem que refere que para ter acesso às letras das músicas é necessário ser um utilizador Premium.

Esta mudança tem criado um mal-estar grande junto dos utilizadores, que têm recorrido às redes sociais para mostrarem o seu descontentamento. São muitas as publicações no Reddit ( 1 , 2 , 3 , 4 ) que dão conta desta alteração e da opinião negativa dos utilizadores.

Na verdade, esta não é uma novidade no Spotify. Já em setembro do ano passado, o Spotify restringiu o acesso de alguns utilizadores do plano gratuito ao recurso das letras das músicas como parte de uma experiência. Agora, aparentemente, esses testes estão a ser passados para a realidade e para o dia a dia.

Esta é uma mudança que ninguém esperava. O Spotify deverá apresentar mais alterações em breve, com ajustes nos seus planos. Fala-se da chegada do HiFi, o que não deverá encaixar no plano Premium, sendo pensado a necessidade de um novo plano e de um novo valor a pagar para a sua utilização.