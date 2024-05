Apple: Vendas do iPhone caem 10%, mas serviços e Mac mantém os bons resultados

Tal como acontece em todos os trimestres, a Apple acaba de revelar os seus resultados financeiros referentes ao último trimestre. Tal como se esperava, as vendas do iPhone ficaram aquém do que o passado mostrou, tendo caído 10%. Ainda assim, os serviços e o Mac conseguiram manter os bons resultados da Apple.

Vendas do iPhone caíram 10% face ao ano passado

A Apple anunciou os resultados do primeiro trimestre de 2024. A empresa reportou uma receita de 90,8 mil milhões durante o período de três meses, caindo 4,31% ano após ano. Os analistas esperavam receita em torno de 90,33 mil milhões. A Apple obteve lucro líquido de 23,64 mil milhões, com uma queda de 2,15%.

O maior abrandamento sentido foi mesmo nas vendas do seu produto principal. O iPhone teve uma queda de 10% nas vendas neste trimestre fiscal, caindo de 51,33 mil milhões para 45,96 mil milhões, ano a ano. A desaceleração foi alimentada, em parte, por uma queda de 8% nas vendas na China.

Os serviços, que incluem ofertas como iCloud, Apple TV+ e Apple Music, aumentaram 14% no último ano. A Apple há muito previu uma desaceleração nas vendas de hardware, e o seu foco crescente em serviços de assinatura ajudou a compensar parte dessa perda.

Serviços e Mac garantiram resultados da Apple

O fato de a Apple não ter ainda atualizado a sua linha de tablets desde 2022 sem dúvida contribuiu para sua própria queda nas vendas. Os resultados do iPad caiu de 6,67 mil milhões para 5,56 mil milhões, comparativo ano após ano. No caso dos Mac, a Apple conseguiu vendas de 7,45 mil milhões, com um aumento de 3,9% relativamente ao ano anterior.

A Apple também lançou o Vision Pro durante este trimestre, mas Tim Cook não deu nenhuma indicação de como correm as vendas deste dispositivo. "Durante o trimestre, ficamos entusiasmados em lançar o Apple Vision Pro e em mostrar ao mundo o potencial que a computação espacial abre", revelou na apresentação de resultados.

Espera-se que dentro de poucos dias sejam reveladas novidades em alguns campos. É quase certa a chegada de novas propostas para a linha do iPad, mas a empresa de Tim Cook poderá revelar também os seus trabalhos já realizados no campo da IA, algo que se espera há já algum tempo e onde a empresa começa a estar com algum atraso.