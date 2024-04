O sistema Presto da Apple é ainda mais sofisticado do que se pensava

Lembram-se dos rumores que diziam que a Apple quer atualizar os iPhones com eles dentro da caixa? Pois bem, o equipamento que permite tal atualização chama-se preto, e, segundo dizem, é uma peça de tecnologia muito interessante, mais avançada do que se pensava inicialmente.

A Apple começou recentemente a testar nas lojas um sistema Presto, que pode fornecer atualizações de software ao stock de iPhone nas Apple Stores sem sequer abrir as caixas. Agora, começaram a aparecer mais pormenores sobre o funcionamento do Presto, que é ainda mais sofisticado do que parecia à primeira vista.

O sistema Presto da Apple

Uma das desvantagens de comprar um novo iPhone numa Apple Store (ou noutro revendedor) é que podem ter sido emitidas atualizações do software iOS desde que foi fabricado, pelo que a primeira coisa que tem de fazer é atualizá-lo para a versão mais recente. Isso pode demorar algum tempo na rede Wi-Fi da loja.

Em outubro do ano passado, soubemos pela primeira vez que a Apple estava a trabalhar num método de atualização de iPhones na loja, sem necessidade de abrir a caixa. Essas evidências foram posteriormente encontradas no iOS 17.2.

Na semana passada, foi noticiado que o sistema chegaria às Apple Stores dos EUA em abril, após testes em lojas selecionadas, e o site francês iGeneration deu-nos a nossa primeira visão do dispositivo.

A empresa descreve o Presto como um "pequeno armário de dois andares" que é semelhante a uma "torradeira", nalgumas formas. Pode acomodar até seis iPhones ao mesmo tempo, com guardas incorporadas para manter caixas de iPhones de diferentes tamanhos no lugar.

O Presto é um sistema muito sofisticado

É bastante inteligente ligar um iPhone, atualizar o seu software e voltar a desligá-lo, tudo isto sem abrir a caixa. Mas o iGeneration obteve agora mais pormenores sobre o seu funcionamento e a "torradeira" é, na verdade, parte de um sistema completo de gestão de inventário.

Há um Mac mini a executar o software e, quando um técnico analisa uma caixa de iPhone, o telefone é adicionado à fila de dispositivos à espera de serem atualizados. Mas o sistema também permite que os funcionários saibam quais os telefones que ainda precisam de ser atualizados e verifica os registos de vendas diárias para determinar quantos precisam de ser preparados no dia seguinte. Esta fila também pode listar os iPhones armazenados em stock e que precisam de ser atualizados [...] O seu conteúdo tem em conta as previsões de vendas da loja para escolher os iPhones a retirar do stock para processamento. A equipa está constantemente ciente, ao longo do dia, de quantos iPhones precisam de passar pelo Presto e quais os que já passaram pelo Presto.

Quando um cliente compra uma determinada SKU (Stock Keeping Unit ou unidade de manutenção de stocks, como, por exemplo, um determinado modelo de iPhone, nível de armazenamento e cor), o sistema pede à equipa que atualize outra SKU. Isto garante que, independentemente do que um cliente queira comprar, existe sempre pelo menos um modelo atualizado em stock num determinado momento.

Quando chegam novos iPhones à loja, o sistema sabe quais deles precisam de ser atualizados. Quando uma nova atualização do iOS é lançada, o sistema assinala automaticamente todo o stock como havendo necessidade de uma atualização.

A iGeneration afirma que todos os funcionários podem participar no processo, mesmo que não tenham recebido formação específica para utilizar o Presto. Quando um telefone é atualizado, um LED de estado muda de branco para verde, para que qualquer membro do pessoal que passe por ele saiba que pode retirá-lo da máquina e adicioná-lo à secção de stock atualizado.