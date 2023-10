A Apple tem um problema: milhões de iPhones ainda por entregar aos clientes estão com uma versão antiga instalada. E o utilizador precisa iniciar o smartphone logo com atualizações. Segundo informações, no futuro, a empresa de Cupertino poderá atualizar os seus equipamentos enquanto estes ainda se encontram na embalagem original e nas lojas.

De acordo com Mark Gurman, da Bloomberg, a Apple desenvolveu um "dispositivo proprietário" para este efeito. Um funcionário da Apple poderá simplesmente colocar um iPhone em cima deste dispositivo, que então ligará o iPhone de forma wireless, atualizará o seu software e, finalizada a operação, volta a desligar o smartphone. Tudo isto poderia ser feito sem nunca abrir a embalagem.

De acordo com Gurman, a Apple planeia começar a implementar esta funcionalidade nas suas lojas antes do final de 2023.

Este sistema poderá facilitar o processo, muitas vezes árduo, de configuração de um novo telemóvel. Ao eliminar a necessidade (muitas vezes necessária) de atualizar o iPhone assim que o desempacota e o liga, elimina-se mais um passo que é necessário dar antes de começar a utilizar o novo telefone.

Se no passado a operação de abrir a caixa, ligar o iPhone e usar era rápida, atualmente são tantos os passos, que se torna aborrecido e com a obrigação de o atualizar antes da primeira utilização, poderá demorar mais de uma hora esta ação de tirar e usar.

Vision Pro também foi alvo de análise

Gurman também partilhou algumas outras informações sobre os próximos dispositivos da Apple. Segundo ele, Apple planeia lançar uma versão mais barata do seu auricular Vision Pro, que terá um processador do iPhone no seu interior (em vez de um chip de nível Mac) e que abandonaria o ecrã exterior. Terá também menos câmaras e sensores externos.

O preço deste Vision Pro mais barato situar-se-á entre os 1.500 e os 2.500 dólares (entre os 1400 e os 2300 euros, aproximadamente).

