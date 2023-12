Deteção de quedas do Apple Watch ajudou caminhante a pedir ajuda após queda grave

Sim, é recorrente a tecnologia que usamos no dia a dia, como um smartwatch, ajudar as pessoas em acidentes graves. É um ganho para a sociedade. Por isso é notícia. Um dos exemplos mais recentes mostra como a funcionalidade de Deteção de quedas do Apple Watch poderá ter ajudado a salvar a vida de um caminhante, após um acidente muito grave.

A funcionalidade de deteção de quedas do Apple Watch veio em socorro de um homem do estado americano da Geórgia, de acordo com informações partilhadas pelo canal de TV Fox5 Atlanta. Mike Menand estava a fazer uma caminhada na Área de Recreação Nacional do Rio Chattahoochee quando os seus dois cães avistaram um coiote à distância. A reação dos animais levou a que Menand sofresse uma queda quase fatal.

Assustaram-se, deitaram-me ao chão e arrastaram-me para fora do trilho.

Disse Menand, referindo-se ao que aconteceu quando os seus cães viram o coiote. Isto ativou a funcionalidade de deteção de quedas do Apple Watch, que entrou em ação para chamar os serviços de emergência em seu nome.

Nem sequer consegui chegar ao telefone porque o iPhone estava no meu bolso, onde estava deitado.

Explicou o americano. O acidente provocou-lhe uma fratura na perna, tendo-lhe sido colocada uma haste de titânio durante a cirurgia.

Menand disse que não tem a certeza do que teria acontecido se não estivesse a usar um Apple Watch.

Não se sabe quanto tempo teria ficado deitado. Apercebi-me de que não me conseguia mexer, não me conseguia levantar. Estava a sentir muitas dores.

Disse Menand.

De facto, apenas um mês depois da queda de Menand, uma mulher caiu enquanto fazia uma caminhada no mesmo parque e não sobreviveu.

Quando li isso, pensei que podia ter sido eu. Porque eu estava sozinho, sem ninguém à minha volta, ninguém sabia realmente onde eu estava.

Conta o acidentado.

DETEÇÃO DE QUEDA

Se o Apple Watch Series 4 ou posterior detetar uma queda grave enquanto estiver a utilizar o relógio, irá começar a vibrar, tocar um alarme e apresentar um aviso.

Pode optar por contactar os serviços de emergência ou fechar o aviso ao premir a Digital Crown, tocar em Fechar no canto superior esquerdo ou tocar em "Estou bem".

Se o Apple Watch detetar que está em movimento, irá esperar que responda ao aviso e não entrará automaticamente em contacto com os serviços de emergência. Se o relógio detetar que está imóvel há cerca de 1 minuto, irá efetuar a chamada automaticamente.

Quando a chamada terminar, o relógio envia uma mensagem aos contactos de emergência com a sua localização, para que saibam que o relógio detetou uma queda grave e que entrou em contacto com os serviços de emergência. O relógio obtém os contactos de emergência a partir da Ficha médica.