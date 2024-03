Mudar do iPhone para o Android poderá ficar mais fácil em breve com a ajuda da Apple

A DMA trouxe muitas mudanças que a Apple parece estar a gerir de forma muito direta. Para além das óbvias mudanças nas apps e nas novas lojas externas associadas, há ainda muitas mais mudanças a caminho. Uma delas foi agora revelada e mostra que em breve será muito mais simples mudar do iPhone para o Android, com uma ajuda da Apple.

DMA obriga a mudanças na Apple e Google

A posição da Apple face à DMA não é de todos a mais branda. Tem uma forte oposição a todas as medidas que foi obrigada a adotar e isso nota-se na forma como aplica as novas regras. Ainda assim, e lentamente, as mudanças acontecem e dão aos utilizadores o que a União Europeia pretende.

Num dos documentos que a Apple publicou - um relatório de conformidade com DMA - ficou agora claro que a empresa pretende trazer uma nova mudança num futuro próximo. Esta beneficiará os utilizadores que decidirem migrar do iPhone e do iOS para o Android ou outro sistema operativo móvel.

Mais simples migrar do iPhone para o Android

Do que pode ser lido, a Apple tem preparada a criação de novas ferramentas para permitir a migração do iOS para outro qualquer sistema. A empresa não revela claramente o Android, mas especifica que a mudança será mais simples para "um telemóvel que não seja da Apple". Espera-se que esta solução chegue até ao outono de 2025.

É referido que existem já ferramentas para esse fim, mas que a empresa quer aproveitar essas soluções e dar-lhes mais opções. Irá desenvolver as ferramentas e sistemas que depois vão poder ser usados para criar soluções mais fáceis de usar para transferir dados de um iPhone para outro smartphone com um sistema operativo diferente, tipicamente um Android.

Mais novidades a caminho durante o ano de 2025

A Apple também está a criar uma solução para troca de browser e para exportar e importar dados relevantes deste para outro no mesmo dispositivo. Esta solução deverá ser disponibilizada até ao final de 2024 ou no início de 2025.

Ainda não existe a certeza se estas soluções vão estar disponíveis no iPhone fora do mercado europeu, mas provavelmente não acontecerá. Estas novidades vão certamente ser aproveitadas pela Google na app "Mudar para Android", que atualmente tem algumas limitações impostas pela Apple nos dados transferidos.