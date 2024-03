Windows 11: Microsoft matou o suporte para o Android porque não gerava lucros

Foi há poucos dias que a Microsoft revelou uma novidade para o Windows 11 que ninguém esperava. A empresa terminou o suporte para as apps Android no seu sistema e com um efeito imediato, sem ter dado qualquer justificação ou explicação. Agora, sabe-se que afinal o fim do suporte para o Android no Windows 11 morreu porque não gerava lucros.

Microsoft não revelou a causa desta mudança

Foi com grande surpresa que os utilizadores o Windows 11 viram a Microsoft revelar que ia terminar o suporte ao Android neste sistema operativo. Esta é aparentemente uma decisão irrevogável e que na altura não foi justificada ou explicada pela gigante do software.

Surgiu de forma muito discreta e sem qualquer anúncio oficial, mas teve um efeito imediato, impedindo a instalação de novas apps e da própria loja da Amazon. Quem já tinha apps instaladas e a própria loja vão poder continuar a usar até ao dia 5 de março de 2025.

Lucros eram uma parte essencial deste projeto

Entretanto, surgiram depois informações que justificavam a decisão da Microsoft. Andrew Clinick, que trabalhou neste projeto, revelou que o Android no Windows 11 falhou porque a Microsoft e a Amazon não conseguiram trazer apps suficientes para a loja.

Como o suporte a apps Android não pode gerar lucro da Microsoft sem uma loja dedicada, não é financeiramente viável para a empresa. Isso também responde à pergunta por que a Microsoft não mantém o suporte com a instalação de arquivos APK fora da Amazon App Store.

Poucas apps matou suporte do Android no Windows 11

Andrew também acredita que o Google selou o fim deste projeto ao abandoná-lo. A Google Play Store não era compatível com o WSA, pelo menos oficialmente, tornando ainda mais difícil trazer apps para a Amazon App Store. A maioria das apps Android modernas dependem do Google Play Services, o que limitava esta oferta do Windows 11.

Assim, e de forma completamente aleatória, a Microsoft terminou mais um dos seus projetos mais interessantes. A empresa tem um histórico de tentar trazer apps de outros ecossistemas para o Windows outros sistemas, mas sempre sem um sucesso significativo. Desta foi o Android que acabou por não conseguir vingar no Windows 11, com pena para todos os utilizadores.