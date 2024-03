Windows 11 tem uma funcionalidade que não é atualizada há 30 anos. Sabe qual é?

O Windows 11 é uma das mudanças mais radicais no sistema operativo desde o Windows 8. A Microsoft quis deixar o passado para trás com uma interface repensada para melhorar a experiência do utilizador. No entanto, há uma caraterística que não foi atualizada em 30 anos. Sabe qual é?

Windows mantém design de 1994

Dave Plummer, um antigo funcionário da Microsoft conhecido por criar o Gestor de Tarefas e outras funcionalidades essenciais do Windows, partilhou um facto interessante no X. Plummer revelou que a funcionalidade de formatação de disco mantém o design original de 1994.

O que é mais surpreendente é que o dialog, que apresenta opções como a capacidade, o sistema de ficheiros e a label do volume, foi uma solução temporária.

Eu escrevi este dialog numa manhã chuvosa de quinta-feira na Microsoft no final de 1994. Peguei numa folha de papel e escrevi todas as opções e escolhas que podia fazer em relação à formatação de um disco, tais como sistema de ficheiros, label, tamanho do cluster, compressão, encriptação, etc.

Escreveu Plummer.

O antigo programador do Windows NT refere que utilizou o Visual C++ 2.0 para gerar um dialog vertical com todas as opções ordenadas.

Não era elegante, mas servia até aparecer uma interface de utilizador elegante.

Acrescentou. Curiosamente, isso nunca aconteceu e a Microsoft manteve o design inalterado.

O dialog de formatação de disco do Windows é uma das muitas funcionalidades do sistema operativo que mantêm o aspeto e a sensação clássicos. Enquanto alguns criticam a falta de uma atualização, Plummer está orgulhoso do seu trabalho.

Se fosse uma coisa má, acho que já a teriam mudado.

Respondeu a um dos seus seguidores descontentes.

Por que é que a Microsoft mantém funcionalidades antigas?

Nos últimos meses, a Microsoft removeu algumas funcionalidades antigas que foram mantidas no Windows 11. Algumas delas, como o Explorer, foram redesenhadas para se adequar à nova estrutura, enquanto outras (WordPad) desapareceram porque não são mais usadas.

O Painel de Controlo é uma parte desse passado que muitos utilizadores da Microsoft rejeitam, mas existem razões convincentes para não o remover. Ao contrário do macOS, o Windows está instalado em centenas de milhões de computadores empresariais e governamentais. A eliminação de uma funcionalidade ou a atualização do design de uma funcionalidade requer uma análise minuciosa do seu impacto.

O Windows é vítima do seu próprio sucesso, razão pela qual atualizações como o Windows 8 ou 11, que incluem mudanças radicais na sua interface, nunca chegam a arrancar. As pessoas que utilizam o Windows há muito tempo estão habituadas a determinadas definições e formas de fazer as coisas.

A remoção completa de uma funcionalidade antiga pode ser confusa para estes utilizadores.

