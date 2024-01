É o fim do WordPad! 28 anos depois, Microsoft acaba com a aplicação

Não é novidade que a Microsoft tinha planos para matar o Wordpad. Ao fim de 28 anos de existência, esta aplicação tem agora o fim marcado. Com a chegada a mais recente build do Windows 11, esta deixa de estar presente e em breve será mesmo removida de todos os PCs com este sistema operativo da Microsoft.

A Microsoft tem estado a tratar de muito software que não pretende manter ativo. São já várias as propostas que chegaram ao fim de vida e que assim deixam de ter lugar no Windows 11, não sendo na sua maioria substituídas por outras, sendo usadas outras propostas já existentes.

O próximo a ter este fim é o conhecido e clássico WordPad, que deverá desaparecer em breve deste sistema da Microsoft. A gigante do software já o anunciara antes, mas só agora começou a tomar medidas concretas para fazer desaparecer esta sua proposta.

A mais recente build do Windows 11, ainda no programa Insider, tem como uma das novidades o próprio WordPad. Este foi removido de qualquer instalação futura, o que abre a porta a que desapareça em breve do sistema e assim deixe de poder ser usado.

O passo seguinte será a chegada de mais uma atualização, que removerá o WordPad de todos os sistemas onde este está ainda instalado. Desta forma irá também desaparecer completamente e terá o seu tão esperado final tratado de forma completa.

A Microsoft apresentou o WordPad há 28 anos, com o Windows 95 e agora determinou o seu fim. A recomendação que dá aos utilizadores que se habituaram a usar esta proposta é que mudem para o Word, para terem um editor de texto com a possibilidade de formatação avançada.

Tem assim início o final de mais uma aplicação que é um marco do Windows. O Wordpad em breve será removido e desaparecerá de vez. Este está há muitos anos à disposição dos utilizadores, oferecendo uma ferramenta simples para editar texto e dar-lhe uma formatação mais completa e complexa.