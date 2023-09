A Microsoft está a mudar o Windows e as apps que nele existem nativamente. Esta é uma mudança que já é vista há algum tempo e que agora toma uma nova forma. Após renovar e mudar algumas apps, é agora o Wordpad que acaba. Esta app será removida e deixará o Windows em breve.

No universo do Windows há um conjunto de apps que são sobejamente conhecidas e que fazem já parte deste sistema há muitos anos. Exemplos desta herança são o Paint, o Notepad, o Wordpad e mais algumas. Esta última entra agora num estágio que nenhuma quer e vai desaparecer em breve.

O anúncio deste fim veio da própria Microsoft e foi numa atualização da documentação deste sistema que fez o alerta para esta mudança. Será numa futura atualização deste sistema que o removerá da lista de apps presentes de forma nativa.

O Wordpad não está mais a ser atualizado e será removido numa versão futura do Windows. Recomendamos o Microsoft Word para documentos rich text como .doc e .rtf e o Windows Notepad para documentos de texto simples como .txt

Segundo o que a Microsoft revelou, a razão para o fim do Wordpad não ficou claro. A gigante do software apontou para o facto desta app ter deixado de estar a ser desenvolvida, a receber novas funcionalidades ou atualizações. Assim, será simplesmente remova do Windows numa atualização futura.

O Wordpad foi anunciado há 28 anos, como sucessor de outro editor de texto chamado Microsoft Writer. Chegou como parte do Windows 95 e desde então está disponível em todas as versões deste sistema, oferecendo aos utilizadores recursos básicos de edição de texto com suporte para RTF, DOC, ODT e outros formatos populares.

Importa destacar que não faltam alternativas para o Wordpad, algumas com muitas mais funcionalidades. Além disso, o próprio Notepad foi atualizado recentemente e recebeu melhorias que eram já devidas há muitos anos e que todos os utilizadores vão certamente agradecer.

Chega assim ao fim a vida de mais um clássico da Microsoft e do próprio Windows. A Microsoft parece estar a apostar em mudar completamente a sua oferta e em remover tudo o que poderá estar a mais neste sistema operativo.