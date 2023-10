A Microsoft tem dado novas ferramentas ao Windows 11 em muitas áreas e agora chega mais uma, que pode ser interpretada apenas como um pormenor. É tal forma simples que todos vão usar e abusar. Falamos da possibilidade de partilhar a rede Wi-Fi com um simples código QR.

A partilha da Internet e das suas configurações é algo que se tem tornado cada vez mais simples. Vários sistemas operativos adotaram os conhecidos códigos QR para conseguir fazer este passo, requerendo apenas que se leia esta fonte de informação.

Se nos habituámos já a usar esta funcionalidade nos smartphones, onde é cada vez mais algo normal, há mais um elemento a entrar nesta forma de partilha. Falamos do Windows 11, que na sua última build do canal Canary recebeu esta novidade.

A novidade está dentro da área de gestão das redes conhecidas e permite ao utilizador partilhar o acesso ao Wi-Fi de forma rápida. Ao ver carregar no botão para ver a password associada à rede, esta surge na forma de texto, mas também como um código QR, que pode ser rapidamente lido.

No Windows 11, e tal como acontece com os smartphones e outros dispositivos móveis, ao ler o código QR tudo fica configurado e pronto a ser usado. A nova rede irá estar adicionada ao sistema operativo, com a password definida já configurada e pronta,

