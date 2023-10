O Netflix está em mudança e muitos consideram que não é melhor. Situações como o fim da partilha de contas ou o aumento de preço do serviço não deixa os utilizadores contentes. Agora, o serviço de streaming tem mais uma situação. Está a eliminar o seu plano Básico em muitos países.

A chegada de um plano baseado em publicidade foi a forma da Netflix garantir uma solução mais barata e que dava aos utilizadores o mesmo que tinham nos restantes planos. A única diferença é mesmo a apresentação de publicidade no meio dos conteúdos.

Este é ainda um plano que não está presente em todos os países, mas é, segundo a Netflix, um dos que mais utilizadores tem recebido. A possibilidade de trocar valor monetário pela presença de publicidade acabou por ser atrativa e a escolha quase óbvia para muitos.

Agora, e do que o serviço de streaming anuncia, o plano Básico está a ser removido em muitos países, ficando apenas o plano baseado em publicidade como alternativa. Todos os utilizadores vão assim ficar impedidos de subscrever um dos planos que existem desde o início.

Esta medida será aplicada em muitos países, dando início a um processo que parece global no futuro próximo. Assim e na Alemanha, Japão, México, Austrália e Brasil e Espanha será aplicado de imediato. Progressivamente, a Netflix vai também eliminar o plano Básico nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Itália e no Canadá.

Não se sabe quando as contas serão encerradas no plano Básico, mas o que a Netflix comunicou é que vão melhorar o plano com anúncios. Especificamente, eles revelaram que no próximo mês introduzirão a possibilidade de fazer o download no plano com anúncios, que era um recurso básico que faltava nesta assinatura.

Ainda que possa não ser do interesse de muitos, esta mudança da Netflix acabará por ser positiva. O fim do plano Básico levará os utilizadores para o plano baseado em publicidade, que recebe ainda novas funcionalidades. A alternativa, como esperado, são os planos mais caros.