PayPal inicia nova vaga de despedimentos que afeta 2500 funcionários

Apesar dos milhares de cortes de empregos em 2023, as demissões em empresas de tecnologia continuaram em 2024. Desta vez, o PayPal está a despedir 9% da sua força de trabalho, informou o CEO da empresa, Alex Chriss, numa carta enviada aos funcionários, que o PayPal tornou pública horas depois.

Os despedimentos não param...

As demissões do PayPal ocorrem quase exatamente um ano depois de a empresa ter demitido mais de 2000 trabalhadores para manter os custos baixos. Agora, a decisão terá impacto em cerca de 2500 funcionários, que descobrirão o seu destino até ao final desta semana.

No início deste mês, a Google despediu mais de 1000 trabalhadores nas suas divisões Assisstant e hardware, com o CEO Sundar Pichai a avisar os funcionários para se prepararem para mais cortes ao longo do ano. O eBay, Riot Games, TikTok, Microsoft, Amazon, Unity, entre outros, cortaram coletivamente milhares de postos de trabalho em janeiro.

O PayPal foi uma das primeiras empresas no setor dos pagamentos online, mas nos últimos anos, rivais e empresas tecnológicas com bolsos fundos como a Apple, entraram no espaço. A concorrência no setor dos pagamentos está a exercer pressão sobre o PayPal.

A empresa continuará a investir em áreas de negócios que acreditamos que irão criar e acelerar o crescimento.

Disse Chriss na carta.

PayPal teve crescimento de 8% em 2023

As demissões do PayPal estão a acontecer apesar do forte crescimento da empresa ao longo de 2023. A sua receita em setembro de 2023 foi de 7.42 mil milhões de dólares, um aumento de mais de 8% em comparação com a receita do ano anterior.

Esta superou as expectativas de lucro e relatou um "crescimento de dois dígitos" no número de transações que aconteceram na sua plataforma. Chriss, que assumiu o cargo de CEO da empresa em setembro de 2023, disse na última conferência de resultados do PayPal em novembro de 2023 que os seus custos eram "muito altos" e estavam "a atrasar-nos".

