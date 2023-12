Como conseguir um reembolso no PayPal? Saiba o que fazer…

O PayPal é uma das formas mais práticas de pagar e receber pagamentos. Pode ser usado via o seu smartphone ou então através da página Web. O PayPal pode também ser usado para vincular o seu cartão de crédito ou conta bancária sem inserir detalhes adicionais ao fazer compras. Sabe como conseguir um reembolso no PayPal? Nós ensinámos!

Depois de realizar um pagamento, pode ser mais difícil obter um reembolso da plataforma. No entanto, o Paypal tem alguns mecanismos para o efeito. Neste guia, analisamos duas opções para obter um reembolso no PayPal e indicámos qual o método mais adequado à sua situação.

Há duas formas de tentar um reembolso. Ou contactando o vendedor ou então através do Centro de resoluções.

Para solicitar um reembolso para um pagamento completo, poderá contactar o vendedor. Para ver as informações de contacto do vendedor:

Aceda a Atividade. Selecione o pagamento. Utilize os dados de contacto nesta página para contactar o vendedor.

Se receber um reembolso, o dinheiro será devolvido ao respetivo meio de pagamento original, como a sua conta bancária, cartão de crédito ou conta PayPal.Se receber um artigo danificado por causa do envio, um artigo muito diferente da descrição do vendedor, ou se simplesmente não receber a sua compra, o Paypal pode ajudá-lo a receber um reembolso usando para isso a Proteção do comprador. Se apresentar uma solicitação de reembolso para uma compra coberta pelo Programa de Proteção de Compra, o PayPal pode processar o reembolso em vez do vendedor. Se a sua reivindicação for elegível, o reembolso acontecerá no prazo de 30 dias.

Centro de Resoluções do PayPal