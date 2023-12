Pplware Classicsâ€¦

Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Bizarre Love Triangle - New Order

New Order é uma banda inglesa de rock e música eletrónica formada em Manchester, no ano de 1980, por Bernard Sumner (vocais, guitarra e sintetizadores), Peter Hook (baixo e sintetizadores) e Stephen Morris (bateria, sintetizadores e programação) – os membros remanescentes da banda Joy Division após a morte do vocalista Ian Curtis – com a adição de Gillian Gilbert (guitarra e sintetizadores).

Fazendo uma combinação inovadora de pós-punk com synth-pop e música eletrónica, os New Order tornaram-se uma das bandas mais aclamadas e influentes da década de 1980. Embora os primeiros anos de atividade do grupo estivessem sob a sombra do legado e da sonoridade dos Joy Division, a experiência deles na cena dos clubes de Nova York no início da década de 1980, onde conheceram o produtor Arthur Baker, aumentou o conhecimento da banda sobre a dance music, ajudando-os a incorporar elementos do estilo no seu trabalho. O single "Blue Monday", de 1983, é considerado um "divisor de águas" não só na carreira dos New Order mas também uma revolução na história da música em geral, um exemplo de como os New Order se tornaram cada vez mais envolvido com a música eletrónica durante os anos 1980.

Já em 1981, a partir do single "Everything's Gone Green", a banda começou a desenvolver de facto a sua sonoridade própria, descrita como uma síntese equilibrada entre pós-punk e experimentalismo com dance music eletrónica. Os New Order são uma das bandas pioneiras da dance music eletrónica e foi a primeira banda a unir esse estilo musical com o rock, assim criando um novo estilo musical, conhecido como Dance alternativo ou Dance Rock.

A banda já vendeu mais de 20 milhões de álbuns. O seu maior hit, Blue Monday, é o single de 12 polegadas mais vendido de todos os tempos, com a sua marca de mais de 3 milhões de cópias vendidas. Tanto pela sua música como pela sua própria casa noturna inaugurada em 1982, The Haçienda, os New Order são um dos nomes mais influentes e revolucionários de todos os tempos no rock e na música eletrónica.

Em 2005, os New Order ganharam o prémio "Godlike Genius" (pelo conjunto da obra) da NME Awards e em conjunto com os Joy Division foram incluídos no UK Music Hall of Fame. Entre os inúmeros artistas musicais fortemente influenciados pelos New Order incluem-se: Pet Shop Boys, Moby, The Prodigy, Chemical Brothers, Stone Roses, Happy Mondays, Smashing Pumpkins, Primal Scream, Radiohead, Massive Attack, The Charlatans, 808 State, The Killers, LCD Soundsystem e Arcade Fire.

Os New Order entraram num hiato entre 1993 e 1998, período no qual os membros participaram de vários projetos paralelos. A banda reuniu-se em 1998, e em 2001 lançou Get Ready, o seu primeiro álbum em oito anos. Em 2001, Phil Cunningham (guitarra, sintetizadores) substituiu Gilbert, que havia abandonado o grupo devido a compromissos familiares. Em 2007, Peter Hook deixou a banda devido a desentendimentos com Bernard e Stephen, assim os New Order entram novamente em hiato. Em 2011 a banda retornou ao ativo, com Gilbert de volta e Tom Chapman a substituir Hook no baixo.

Em setembro de 2015, a banda lançou o seu décimo álbum de estúdio, Music Complete.

