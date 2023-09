A partilha de música entre os utilizadores do Spotify é algo comum, em especial para partilhar novas descobertas. Com esta capacidade bem acessível, o Spotify quer agora criar algo diferente para os utilizadores. Assim, e em breve, poderá partilhar música de forma original e muito mais divertida.

Como tem sido visto, nos últimos tempos têm surgido mudanças interessantes no Spotify. Em especial nas apps dedicadas aos sistemas operativos móveis surgem alterações e novidades que tornam este serviço de streaming de música mais simples de usar e ainda mais intuitivo.

Estas mudanças passam por várias áreas, desde a sua interface até à forma como os utilizadores usam o serviço. São testadas exaustivamente entre grupos restritos, até que depois são promovidas e surgem assim acessíveis a todos os utilizadores.

A mais recente novidade, que está ainda a ser avaliada em testes restritos e limitados, vem facilitar a partilha de música com um amigo ou familiar. Esta pode ser realizada de uma forma verdadeiramente original e divertida, face ao que permite atualmente.

Spotify building a new sharing feature called "Share it as an audio surprise";



This will let users share a song with a gift wrap instead of album art and once the viewers tap on the Play on Spotify button it will unveil the song. pic.twitter.com/bok3dWDuMB