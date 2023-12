Jogos de smartphones movimentaram mais de US$ 90 mil milhões em 2023

O mundo dos videojogos está a mudar aos poucos e já não é só maioritariamente no computador que os gamers satisfazem a sua necessidade dos jogos. Mas as mais recentes informações mostram que os jogos de smartphones movimentaram mais de 90 mil milhões de dólares neste ano de 2023.

Jogos mobile movimentam 90 mil milhões de dólares em 2023

O mercado dos jogos continua a ser um dos mais rentáveis no mundo da tecnologia e, tirando alguns casos de títulos menos populares, a grande maioria dos jogos consegue ter sucesso entre os jogadores.

Com a massificação dos smartphones, houve um enorme crescimento dos conteúdos criados para os dispositivos móveis, com destaque para os jogos. Alguns títulos mais populares também acabaram por ir parar às plataformas móveis através de versões adaptadas aos equipamentos.

Neste sentido, atualmente o setor dos jogos para smartphone é um dos maiores da indústria e os dados mais recentes revelados pela empresa Sensor Tower (via Games Industry) mostram que este segmento gerou uma receita de 90,4 mil milhões de dólares em 2023. Embora este valor apresente uma queda de 1,6% em relação aos dados de 2023, representam uma participação admirável de 49% de todo o setor gaming.

Ao todo, o mercado dos jogos envolveu 184 mil milhões de dólares neste ano, um aumento de 0,6% face ao ano anterior.

Os detalhes mostram que, no que respeita aos jogos para smartphones, a empresa que mais faturou foi a chinesa Tencent, com uma receita de 7,08 mil milhões de dólares. Em segundo lugar ficou a Activision Blizzard, com 2,46 mil milhões de dólares. O terceiro lugar fica para a Playrix (US$ 2,38 mil milhões), seguida pela NetEase (US$ 2,37 mil milhões) e pela MiHoYo (US$ 2,32 mil milhões).

Na lista seguinte vemos os jogos onde os jogadores mais gastaram dinheiro, uma tabela que é liderada pelo título Honor of Kings, da Tencent.

Honor of Kings – US$ 2,48 mil milhões PUBG Mobile – US$ 1,65 mil milhões Genshin Impact – US$ 1,3 mil milhões Candy Crush Saga – US$ 1,29 milhões Roblox – US$ 1,14 mil milhões

Os EUA lideram na tabela dos países que mais gastaram com os jogos mobile, seguidos pela China e Japão.

EUA – US$ 20,4 mil milhões China – US$ 13,9 mil milhões Japão – US$ 11,8 mil milhões Coreia do Sul – US$ 4,2 milhões Taiwan – US$ 2,1 mil milhões

Passamos à lista dos jogos com o maior número de downloads em 2023, onde o rei é Garena Free Fire, mas onde também se encontra o já antigo Subway Surfers.

Garena Free Fire – 210 milhões Subway Surfers – 210 milhões Roblox – 200 milhões Ludo King – 170 milhões Candy Crush Saga – 150 milhões

Jogam algum dos jogos que lideram as tabelas dos mais jogados nos equipamentos mobile de 2023?