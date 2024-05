The Paddock, controlar um grande dinossauro predador

Foi recentemente anunciado o jogo The Paddock, um titulo cujo objetivo é o de manter contido, um grande dinossauro carnívoro. Venham ver...

Desenvolvido por um único programado, Josh Devlin, um estudante da Universidade de Ulster, em Belfast (Irlanda), The Paddock corresponde a uma nova abordagem aos jogos de dinossauros.

Não se trata de um simulador de zoo jurássico, nem de um shooter em que temos de matar dinossauros. Nada disso! A mecânica de The Paddock é diferente e muito interessante.

ação decorre num parque florestal, no qual um temível dinossauro carnívoro se encontra à solta. Sem grandes informações sobre o que se passa, cabe ao jogador evitar que o dinossauro fuja do bosque e cause mais danos ainda.

Tudo começou com inúmeros relatos de pessoas desaparecidas naquele parque florestal. Mas mais... campistas locais, juram que as noites vêm acompanhadas por rugidos aterradores e dessa forma, o jogador é contratado por uma empresa privada para ajudá-los a “conter” este perigoso (e raro) animal, ligado aos desaparecimentos.

O recinto onde o dinossauro estava aprisionado foi construído de forma rápida. Aliás, demasiado rápida, tendo a sua construção sido interrompida antes do tempo, quando o animal acordou.

O jogador terá de o conseguir manter nesse recinto pois, se ele sair... pessoas vão sofrer e... Game Over.

Para tal, o jogador terá várias ferramentas ao seu dispor. Por exemplo, pode usar as câmeras CCTV (Circuito Fechado de Televisão) para localizar o animal, vigiá-lo e travá-lo com choques elétricos.

Adicionalmente, o jogador vai poder explorar a área circundante e descobrir o que realmente estava a acontecer ali antes de tudo acontecer. Isto, pois há algo de sinistro acerca da empresa que nos contrata e um segredo obscuro a desvendar...

Durante o dia, será basicamente um jogo de survival enquanto que as noites serão a altura mais adequada e segura para se explorar o parque e o que se passa realmente ali.

A grande questão é: "Como é que um Dinossauro foi ali parar, a um simples parque florestal?"

Segundo Josh Devlin, The Paddock poderá ser terminado num espaço curto de 2 a 3 horas, quando for lançado no ultimo trimestre de 2024 para PC.