Avowed, uma aventura mágica quase a chegar

É um dos jogos desta segunda metade de 2024: Avowed da Obsidian Entertainment. Um RPG de Fantasia que, apesar de ainda estar um pouco longe do seu lançamento, tem vindo a criar fortes expetativas.

É um dos grandes jogos do momento. Ou pelo menos, dos jogos que mais expetativas tem vindo a gerar para este final de 2024: Avowed.

Revelado em 2021, e com o desenvolvimento a cargo dos estúdios da Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas ou The Outer Worlds, por exemplo), Avowed é um RPG de Fantasia que faz retornar todo o carisma e magia dos grandes RPG de outrora.

Trata-se de um jogo que tem todos os condimentos para se tornar num RPG épico e um marco no género, sendo um dos maiores jogos que a equipa está a desenvolver (em conjunto com The Outer Worlds 2).

Baseado no universo Pillars of Eternity, a ação decorre no mundo de Eora, na ilha de Living Lands. Um território misterioso repleto de aventuras, quests, exploração e... perigos.

Apesar de ser baseado no universo de Pillars of Eternity, "não é preciso ter jogado os jogos anteriores para entender Avowed", referiu Carrie Patel, responsável pelo jogo que adiantou ainda aos fãs da série, que o jogo contará com algumas personagens familiares, como o Inquisitor Lödwyn, que tem agora um papel mais proeminente.

Originalmente apresentado como sendo uma aventura com perspectiva na primeira pessoa (vai haver também uma perspectiva de terceira pessoa), Avowed assentará a sua jogabilidade na exploração de um mapa épico e que terá zonas abertas interligadas que serão desbloqueadas ao longo do jogo, em vez de um mapa contínuo.

Tal como se tem vindo a revelar crescentemente importante em RPGs, as escolhas que o jogador faz ao longo do jogo terão um forte impacto no decorrer do próprio jogo e na narrativa "afetando personagens específicas ou mesmo comunidades inteiras".

O combate, assenta em dois pilares distintos. Por um lado no uso de runas mágicas e por outro, em combates com espadas, pistolas e armas mais familiares. Mas sempre com a magia por perto...

O jogador encarna o papel de um enviado de Aedyr, uma terra distante cujos governantes se vê preocupados com a crescente sensação de que uma praga qualquer se encontra a consumir a ilha de Living Lands. No decorrer da exploração para perceber o que se passa, o nosso personagem vai descobrir uma estranha ligação pessoal à ilha e um segredo que ameaça destruir tudo e todos.

No entanto, os poderes mágicos e estilo de combate do nosso personagem, parecem assustar os habitantes de Living Lands cuja confiança terá de ser ganha com base nas nossas ações e decisões.

No decorrer da aventura, o jogador vai ter o apoio de alguns companheiros de diferentes espécies que, além de se virem a revelar auxiliares nos combates, também se podem vir a revelar algo mais... abrindo espaço para romance.

Avowed está previsto ser lançado ainda este ano, para Xbox Series X e Microsoft Windows.