Caravan Sandwitch, uma aventura de ficção científica

Foi recentemente anunciado o jogo Caravan Sandwitch, uma aventura narrativa de exploração passado num ambiente de ficção científica.

Os estúdios Studio Plane Toast e a editora Dear Villagers revelaram recentemente o desenvolvimento do jogo de ficção cientifica, Caravan Sandwitch, uma aventura de exploração de mundo semiaberto, que será lançada em setembro para PC (Steam, Epic Store), Playstation 5 e Nintendo Switch.

Caravan Sandwitch coloca o jogador num ambiente de ficção científica em Provença, onde é envolvido por um mistério em redor da sua irmã desaparecida e que se desenrola a cada passo que é dado.

O planeta encontra-se desolado em Caravan Sandwitch, após o uso e abuso da raça humana. Muitos fugiram para outro planeta, deixando um planeta árido e deserto, onde existem os Reinetos, uma antiga espécie aborígine, Robôs usados na exploração dos recursos do planeta e outros humanos deixados para trás.

Na sua viagem, os jogadores descobrirão um conjunto de paisagens lindos e ricos, à medida que os exploram na sua caravana personalizável, e vão interagindo com vários habitantes locais, e dessa forma, desvendando os mistérios de Cigalo.

A ideia é simples. Avançando na história com a nossa caravana e uma série de ferramentas essenciais, partimos com a missão de encontrar a nossa irmã desaparecida. Pelo caminho vamos podendo melhorar a nossa caravana e conhecer novas passagens e ruínas onde mistérios se escondem. Desde a navegação em terrenos traiçoeiros até à descoberta de ruínas antigas, cada passo da viagem nos vai aproximar da verdade por detrás do desaparecimento da nossa irmã.

Com ênfase na inclusão e nos temas ambientais, a vida em Caravan Sandwitch é simples: sem combate, sem morte, sem cronômetro, só o jogador, a sua caravana e o resto do mundo.

Adicionalmente, foi também lançado o single Pensée Dérobée do artista Antynomy, disponível em todas as plataformas de streaming (trilha sonora completa de Caravan Sandwitch disponível no lançamento).

Caravan Sandwitch será lançado em setembro para PS5, PC e Nintendo Switch.