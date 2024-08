Polícia conclui que a sua frota de motores de combustão não tem ritmo para os elétricos

Além da Noruega, onde crescem a cada dia, os carros elétricos não são, ainda, o padrão da mobilidade. Por isso, esta problemática que a polícia dos Estados Unidos precisa de enfrentar não é surpreendente: a sua frota de carros com motores de combustão não está a conseguir acompanhar o ritmo dos modernos carros elétricos.

Os departamentos estão a descobrir que a sua atual frota de motores de combustão não consegue acompanhar os modernos veículos elétricos, conforme a informação compilada pelo InsideEVs.

O relatório do órgão de comunicação social explica que os departamentos da polícia dos Estados Unidos da América (EUA) têm largos anos de investimento em carros com motores de combustão interna, nomeadamente o Dodge Charger Pursuit. Além de ser um dos mais populares, é um dos carros mais rápidos, indo dos 0 aos 60 km/h em 6 segundos.

Apesar de impressionante, há uma série de fatores a deixar a polícia para trás: fabricantes a desenvolverem alternativas de carros elétricos mais potentes, departamentos a manterem a sua frota nos modelos de combustão interna tradicionais, e criminoso a modernizarem-se e a adaptarem-se à mobilidade elétrica recente.

Um suspeito em fuga num Tesla Model Y ou num Hyundai Ioniq 5 N pode facilmente ultrapassar um [Dodge] Charger com motor V6 nas ruas da cidade. Os veículos elétricos têm acesso a um binário instantâneo e a uma aceleração 2 a 3 vezes mais rápida do que um veículo com motor de combustão típico.

Escreveu o InsideEVs, exemplificando que um Kia EV6 GT pode acelerar de 0 a 60 em apenas 3,2 segundos, de acordo com os testes efetuados pelo Estado do Michigan.

Também um relatório da WMTV 15 News dá conta de vários exemplos de agentes da polícia que foram iludidos por criminosos que fugiam em carros e camiões elétricos.

De entre vários casos, o InsideEVs destaca uma recente perseguição policial perto da Georgia Tech, que envolveu um suspeito de disparar um tiro a fugir da polícia num Tesla Model Y.

Durante a perseguição, os agentes perderam de vista o veículo, que foi capaz de entrar e sair do trânsito, mantendo uma velocidade de cerca de 112 km/h nas ruas da cidade. Entretanto, a polícia conseguiu detê-lo, depois de o suspeito ter fugido a pé, na sequência de uma colisão com outro condutor.

Polícia percebeu que precisa de diversificar a sua frota e incluir elétricos

Considerando esta realidade, os departamentos da polícia dos EUA estão a perceber a necessidade de diversificar as suas frotas, por forma adaptarem-nas à nova realidade.

Aliás, a par das melhorias de desempenho, as estimativas de New Hampshire apontam que cada veículo com motor de combustão substituído por um elétrico pouparia aos contribuintes 5000 dólares por ano ou mais.

De facto, a Georgia Tech espera uma poupança de 4000 dólares só em combustível, com a chegada de três Mustang Mach-E GT à sua frota.

Apesar do desempenho superior e da poupança que lhes reside, os carros elétricos têm uma desvantagem: nas perseguições a alta velocidade nas auto-estradas, os veículos elétricos esgotam mais rapidamente a carga disponível. Contudo, este problema afetará, também, o suspeito que está a ser alvo da perseguição, que seguirá num carro elétrico.

À medida que mais departamentos da polícia começam a querer diversificar a sua frota, mais fabricantes de automóveis estão a oferecer veículos de dedicados, como o Mustang Mach-E GT e o Blazer EV.

