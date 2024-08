Há uma força policial que tem toda a sua frota com carros 100% elétricos

Num passo pioneiro em direção à sustentabilidade, a cidade de South Pasadena, na Califórnia, anunciou que a sua frota policial será totalmente elétrica. Este marco assinala um avanço significativo na adoção de tecnologias limpas no sector público, sublinhando o compromisso da cidade com uma gestão fiscalmente responsável e a proteção do ambiente.

A frota será composta por 20 veículos elétricos, incluindo 10 Tesla Model Y e 10 Tesla Model 3.

O projeto tem um custo total de 1,85 milhões de dólares, um investimento que a cidade espera recuperar através de poupanças nos custos de energia e manutenção.

Transição para carros 100% elétricos: o ambiente agradece

O Departamento de Polícia de South Pasadena vai substituir completamente os seus veículos a gasolina por estes novos EV (veículos elétricos).

Os Tesla Model Ys serão utilizados para tarefas de patrulha, enquanto os Model 3s serão utilizados para tarefas de detetive e administrativas. A conversão destes veículos para uso policial será efetuada pela UP.FIT, uma divisão da empresa de tuning Unplugged Performance, especializada em veículos Tesla.

Para garantir que a frota está sempre operacional, foram instalados 34 carregadores elétricos na Câmara Municipal de South Pasadena, estando prevista a expansão desta infraestrutura para a esquadra de polícia e para o quartel dos bombeiros. Além disso, o sistema de carregamento será apoiado por um sistema solar com armazenamento de baterias para garantir o fornecimento durante as falhas de energia.

Milhares de dólares que a força policial espera poupar

A Presidente da Câmara de South Pasadena, Evelyn Zneimer, referiu que esta transição é uma manifestação da visão da cidade para um futuro sustentável. A decisão tem o apoio total do conselho municipal, que procura estabelecer uma força policial do século XXI. O chefe da polícia Brian Solinsky afirmou que a adoção destes veículos elétricos representa uma oportunidade para dotar o departamento de uma frota de última geração.

Os benefícios económicos são significativos. Espera-se que a mudança para veículos elétricos permita poupar cerca de 4.000 dólares por veículo em custos de energia e que os custos por quilómetro sejam pelo menos metade dos dos veículos a gasolina.

Além disso, mais de metade do financiamento do projeto provém de várias fontes. O Mobile Source Air Pollution Reduction Review Committee contribuirá com cerca de 500.000 dólares, enquanto a Southern California Edison contribuirá com cerca de 530.000 dólares no âmbito do programa Charge Ready.

O programa Power Ready da Clean Power Alliance fornecerá sistemas solares e de armazenamento de baterias sem qualquer custo.

Impulsionar a inovação

Este anúncio de South Pasadena segue de perto os passos de Irvine, onde se espera que seja entregue uma Tesla Cybertruck adaptada para utilização policial. Estas iniciativas sublinham a crescente viabilidade dos veículos elétricos em funções exigentes, como a polícia, e marcam uma tendência para frotas mais limpas e mais eficientes.

Historicamente, as forças policiais têm demonstrado interesse em eletrificar as suas frotas, mas enfrentam uma falta de opções adequadas e custos elevados. South Pasadena ultrapassou estas barreiras com o seu arrojado passo em frente, tornando-se um exemplo a seguir por outras cidades na procura de soluções de transporte mais sustentáveis.

A transição para uma frota policial totalmente elétrica em South Pasadena não só representa um avanço em termos de tecnologia e sustentabilidade, como também estabelece um novo padrão para as forças policiais em todo o país. Com benefícios económicos claros e um forte apoio da comunidade, este projeto pioneiro pode ser o catalisador para uma adoção mais ampla de veículos elétricos no sector público.