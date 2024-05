Não tem competências em IA no seu currículo? Poderá ser um problema no futuro

Humanos versus robôs não é algo novo. Na verdade, desde que o ChatGPT entrou em cena no final de 2022, a conversa em torno da capacidade da Inteligência Artificial (IA) generativa de substituir trabalhadores humanos tem sido constante. E um relatório veio realçar ainda mais este fator.

Empresas querem adotar a IA

O relatório 2023 Future of Jobs do World Economic Forum prevê que mais de 75% das empresas estão a procurar adotar tecnologias, incluindo IA, nos próximos cinco anos. Isto é apoiado por um estudo separado realizado pelo Plural Sight, que descobriu que 87% das organizações planeiam aumentar os gastos com inteligência artificial nos próximos 12 meses e 95% dos executivos acreditam que as iniciativas falharão se não tiverem pessoal que possa utilizar eficazmente as ferramentas de IA.

No entanto, isso não significa necessariamente que todos os trabalhadores serão substituídos. De facto, o debate centra-se agora na forma como as empresas e os trabalhadores irão integrar a IA no seu quotidiano profissional, e a transferência de recursos empresariais para a IA significa que os trabalhadores tecnológicos sem conhecimentos nesta tecnologia estão em relativa desvantagem.

À medida que a adoção da inteligência artifical aumenta, aqueles que não melhorarem as suas competências serão deixados para trás.

No entanto, nem tudo são más notícias

A boa notícia é que se quiser preparar a sua carreira para o futuro, agora e no futuro, ainda tem tempo para se antecipar à curva da IA. O relatório da Plural Sight também identificou que 25% das organizações ainda não têm planos imediatos para a implementar, uma vez que não têm as pessoas necessárias para o fazer e estão satisfeitas com as suas ferramentas atuais.

Mas se tiver competências de IA, estará certamente bem posicionado para procurar alguns dos empregos mais bem pagos disponíveis.

Relatórios recentes sugerem que a Meta está a pagar aos seus investigadores de IA até 2 milhões de dólares por ano (Mark Zuckerberg está até a contactar pessoalmente experts na DeepMind da Google para tentar atraí-los para a sua empresa), enquanto a OpenAI está a oferecer salários até 10 milhões de dólares.

Leia também: