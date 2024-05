Alguém tentou contrabandear duas Cybertruck da Tesla para a Rússia

Ainda que esteja longe da Europa, a Cybertruck tem sido um objeto de interesse muito grande. Com as entregas nos EUA a acontecerem, muitos tentam ganhar dinheiro com estas primeiras unidades, algo que a Tesla proíbe. Um caso novo surgiu agora, com duas Cybertruck da Tesla a serem enviadas para a Rússia, numa tentativa de serem contrabandeadas.

Alguém tentou contrabandear duas Cybertruck

A alfândega lituana deteve duas Cybertrucks da Tesla, que suspeitam que seriam contrabandeadas para a Rússia. As autoridades anunciaram esta situação na sua página do Facebook, onde relataram que apreenderam as duas pickups elétricas no posto de controlo de Salčininku. As Cybertruck estariam em trânsito para a Bielorrússia.

As restrições da União Europeia à Rússia incluem veículos, e as autoridades europeias têm intensificado os seus esforços para fazer cumprir estas diretrizes. A dar força a este movimento está a descoberta de que todos os outros veículos com valor superior a 50.000 euros que passaram pelo Cazaquistão, Bielorrússia e Uzbequistão no ano passado acabaram na Rússia.

Pickups elétricas da Tesla enviadas para a Rússia

É por isso que estas duas Cybertruck, que nem estão disponíveis para venda na Europa neste momento, fizeram disparar vários alertas quando tentaram atravessar a fronteira para a Bielorrússia. Tal como reportado antes, vários compradores das primeiras unidades da Cybertruck tentaram vender as suas pickups elétricas.

Curiosamente, a Tesla tem regras que impedem a venda das primeiras unidades da Cybertruck. A marca já tomou ações concretas em situações destas e limitou o acesso à pickup elétrica e a outros modelos no futuro.

A Tesla vende atualmente apenas duas versões da Cybertruck: a Cybertruck Foundations Series, de motor duplo e com um custo de 100.000 dólares, e a Cyberbeast Foundation Series, que custa 120.000 dólares. No início, vários donos das Cybertruck conseguiram vender as suas unidades por mais de 200 mil dólares, mas o preço caiu rapidamente à medida que a Tesla entregou mais veículos.