Tesla começou a excluir clientes que tentam vender a Cybertruck para obterem lucros

A Cybertruck representa um passo importante para a Tesla e a marca sabe que esta sua pickup é única e atrai muitos clientes. Para garantir algum controlo com as compras, a empresa definiu regras bem específicas para esse momento. Agora, a Tesla começou a excluir os clientes que tentam vender a Cybertruck para conseguirem lucros, não indo tão longe como esperado.

Tesla quer controlar as vendas da pickup

Depois de muitos anos de espera, os primeiros clientes da Tesla que escolheram a Cybertruck estão a receber as suas encomendas. A marca está a colocar no mercado as unidades produzidas de forma muito limitada e assim controla quem e quando a recebe.

Com regras bem definidas, a Tesla ameaçara todos os que tentassem vender a Cybertruck no primeiro ano da sua compra. Caso o fizessem seria aplicada um processo para receber 50.000 dólares, impedindo que tentassem ganhar dinheiro com estas primeiras unidades muito cobiçadas.

A Loss and Prevention [da Tesla] sinalizou-me e o responsável da loja entrou em contacto para me informar que cancelaram as minhas outras reservas

Começou a marcar clientes mal comportados

Segundo o que está a ser relatado num fórum de donos da Tesla, um dos donos da Cybertruck que tentou vender o seu veículo foi contactado pela empresa. Do que descreve, a venda nem sequer se concretizou, tendo tentado apenas averiguar quanto valeria no mercado dos veículos usados.

Na publicação feita refere que as restantes encomendas que tinha feita na Tesla, ambas para uma Cybertruck, foram canceladas. Foi contactado pela empresa a relatar a situação e a comunicar apenas que o processo iria seguir esse caminho, sem possibilidade de retorno.

Podem não comprar mais nenhuma Cybertruck

Além de ver as suas encomendas canceladas, este cliente da Tesla viu ser-lhe reembolsados os 100 dólares que avançara como depósito de cada pedido. No entanto, foi comunicado que esta situação não irá acontecer no futuro em eventuais encomendas feitas.

Não ficou claro se este cliente conseguirá comprar outra Cybertruck ou qualquer outro Tesla no futuro. Ainda assim, esta situação está longe do que a Tesla prometera e que passava por um processo que iria pedir uma compensação de 50 mil dólares ou mais.