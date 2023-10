A Tesla está numa luta bem visível para baixar os preços dos seus carros elétricos. Depois de várias reduções que todos apreciaram, a marca volta a reduzir o custo destas viaturas, com o Model 3 e o Model Y a serem agora os visados.

Tesla volta a baixar o preço dos seus carros

Os resultados trimestrais da Tesla mostram que esta empresa está com uma aparente excelente saúde financeira. A produção e as vendas aumentam a cada nova apresentação de resultados, revelando que mesmo com os cortes nos preços aplicados, os lucros não param de crescer.

Para dar continuidade a este processo, a Tesla resolveu agora alterar novamente o preço de alguns dos seus modelos. Falamos do Model 3 e do Model Y, que nos EUA tiveram mais um corte nos preços, para assim cativarem ainda mais potenciais compradores e assim criar resultados trimestrais de fazer inveja a muitos fabricantes.

O site da Tesla agora lista o Model 3 a partir de 38.990 dólares, abaixo dos 40.240 anteriores. Enquanto isso, o Model 3 Long Range agora custa 45.990 dólares - abaixo dos 47.240 -, e o Model 3 Performance tem um novo preço de 50.990 dólares - desce de 53.240. Além disso, o SUV Model Y Performance caiu de 54.490 dólares para 52.490 dólares.

Model 3 e Model Y recebem o corte no valor final

Estes são pequenos cortes em comparação com as quedas de preços de quase 20% feitas em setembro no Model S e Model X. Eles também esbatem-se em comparação com os cortes de preços de março, que reduziram os custos do Model X em até 10.000 dólares.

A Tesla começou a mexer com os preços no final de 2022, quando reduziu custos para enfrentar uma desaceleração nos gastos do consumidor e aumentou a concorrência de carros elétricos. Desde janeiro, a marca reduziu o custo do Model 3 em cerca de 17% e do Model Y em 26%.

Estas são mudanças pequenas, mas ainda assim importantes. A Tesla ajusta e adapta os preços de forma quase constante, para assim criar um apelo importante no mercado. Desta vez foi o Model 3 e o Model Y a verem os preços reduzidos. Espera-se que este corte nos preços se reflita também nos restantes mercados, entre eles o de Portugal.