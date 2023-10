Não é raro a Google apresentar ideias verdadeiramente "fora da caixa". Estas querem muitas vezes mostrar o que poderá ser feito, no futuro, para ajudar os utilizadores. Agora, e para mostrar mais uma ideia louca, a Google criou um chapéu que permite controlar o GBoard sem tocar no dispositivo. A ideia é louca, mas até faz muito sentido.

Apesar de não ter realizado ações recentes, a Google tem uma tradição única no dia das mentiras. Este ano voltou a não revelar nenhuma ideia, mas a Google Japão resolveu dar continuidade a todas as ideias e apresentar uma novidade que poderá um dia entrar em produção.

Falamos de um novo chapéu, que, na verdade, é um teclado, ou pelo menos pretende dar essa funcionalidade aos utilizadores. A equipa do Gboard no Japão criou um boné grande em forma de tecla, anunciado como um teclado vestível. Embora seja obviamente uma piada, o Gboard Caps foi projetado para tornar os teclados mais modernos e portáteis.

Esta inovação combina um único interruptor de chave com um sensor inercial de seis eixos. Pode girar a tampa sobre a sua cabeça e diferentes ângulos são mapeados para diferentes letras. Basta dar um toque na cabeça para digitar a letra. Liga-se ao seu smartphone ou computador via Bluetooth e consome energia de uma bateria de 120mAh carregada via USB-C.

O Gboard Cap é impraticável porque não há uma maneira imediata de saber que letra vai digitar. Com ainda com acessórios como uma tira de queixo para os dias de vento, chamada CAPS Lock. Há ainda malha para ser usada nos olhos em alguns momentos especiais.

Quem achar esta uma boa ideia pode criar o seu próprio GBoard Caps sem muito esforço. A Google tem um site dedicado a este projeto, um repositório GitHub para a eletrónica e um manual de instruções com modelos para criar um em cartão.

Esta ideia única segue a linha de outras apresentada nos anos anteriores. A Google Japão foca-se muito no GBoard e já apresentou uma barra única e até um copo que permitia escrever. Escolhe sempre o dia 1 de outubro, por achar que este é o mais próximo de representar o teclado de 101 teclas (10/1). Mais uma vez criou algo completamente diferente e que mostra como conseguem criar ideias loucas.