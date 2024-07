CMF Watch Pro 2: smartwatch fantástico por apenas 69,99€

A CMF by Nothing colocou recentemente no mercado três fantásticos equipamentos a custos bastante reduzidos. Falámos do CMF Phone (1), dos CMF Buds Pro 2 e do smartwatch CMF Watch Pro 2. Hoje vamos conhecer melhor o smartwatch.

A CMF by Nothing tem sido considerada de uma marca disruptiva, pois tem lançado um conjunto de equipamentos que têm pormenores diferentes dos que estão no mercado. Com design simples e muito funcionais, a marca aposta na tecnologia e também no material de conceção.

CMF Watch Pro 2: smartwatch bonito, completo e barato

O CMF Watch Pro 2 é um smartwatch bastante versátil e elegante com um design de moldura intercambiável. Este equipamento vem com um ecrã AMOLED de 1,32" (Brilho automático; até 600 nits; até 58 fps; 326 PPI). Destaque também para os mais de 100 mostradores de relógio com opções personalizáveis.

Suporta mais de 120 modos desportivos e tem reconhecimento automático de 5 desportos. Infelizmente não tem suporte para o modo piscina e outros desportos aquáticos. De referir também que em alguns desportos, o relógio disponibiliza um modo aquecimento, onde o utilizador pode ter um assistente para o efeito.

Oferece também monitorização ininterrupta da frequência cardíaca, saturação de oxigénio no sangue (SpO₂) e avaliação dos níveis de stress. Podem ainda ser configurados lembretes para beber água e para se levantar.

Autonomia para 11 dias... localização via app

Numa utilização normal, o CMF Watch Pro 2 pode alcançar uma autonomia de 11 dias. No entanto, se funcionar em modo de gestão de energia, pode ultrapassar os 45 dias. Se o utilizar em chamadas contínuas vias bluetooth, a autonomia reduz-se para cerca de 17 horas. Se estiver numa atividade, com uso contínuo de GPS, a autonomia ronda as 25 horas.

Os utilizadores podem fazer chamadas via Bluetooth, controlar músicas e utilizar recursos inteligentes, como receber notificações, controlar remotamente a câmara e verificar a meteorologia. De referir também que é possível localizar o dispositivo vai app e ativar a funcionalidade que permite ativar o relógio assim que levantar o pulso.

No geral...

De acordo com o que testamos, o CMF Watch Pro 2 é um fantástico equipamento, muito robusto, muito elegante e com muita tecnologia. Destaque para o assistente de aquecimento que está disponível em alguns desportos e que é uma importante ajuda. A autonomia do relógio é também um ponto forte, assim como também a fantástica qualidade do ecrã.

O CMF Watch Pro 2 faz monitorização contínua dos batimentos cardíacos, saturação de oxigénio no sangue (SpO₂) e avaliação dos níveis de stress. Pelo preço, é uma ótima opção, podendo ser mesmo comparável a outros equipamentos que custam umas centenas de euros.