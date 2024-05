Quer iniciar-se no mundo da impressão 3D? Conheça a Creality Ender-3 V3 SE

A escolha da melhor impressora 3D poderá não ser simples, principalmente para quem se quer iniciar neste mundo. Temos dado várias sugestões nesse segmento e agora damos a conhecer a impressora 3D Creality Ender-3 V3 SE, que chega como uma versão moderna e económica da icónica série Ender da Creality.

Impressora 3D Creality Ender-3 V3 SE

A impressora 3D Creality Ender-3 V3 SE surge como uma versão económica da recente Ender-3 V3, que já vem a ser melhorada desde a primeira Ender-3, lançada em 2018.

Tem uma estrutura muito compacta, simples e elegante, com perfis T suaves e tensores compactos, oferecendo uma área de impressão de 220 x 220 x 250 mm.

Troca de filamento com simplicidade e nivelamento automático

O método de extrusão é direta, conseguido muita precisão com qualquer tipo de filamento, incluindo PLA, PETG e TPU. Com uma simples ação, permite carregar e descarregar filamento, o que se torna muito prático para trocas.

Depois no que respeita ao nivelamento, a Ender-3 V3 SE já oferece nivelamento automático, algo que começa agora a aparecer em impressoras 3D de entrada de gama, bem como a base aquecida. Com o sensor CR Touch, é capaz de mapear a base e definir automaticamente o offset do eixo Z, conseguindo uma primeira camada de grande qualidade sem necessidade de conhecimentos prévios.

Tem uma velocidade de impressão nominal de 180 mm/s, conseguindo atingir 250 mm/s. Consegue ainda uma aceleração de 2500 mm/s² e tem precisão de +/-0,1 mm. Consegue uma altura de camada de 0,1-0,35 mm.

Quanto a temperaturas, consegue 260ºC no nozzle e até 100ºC na base, o que dá para a generalidade dos tipos de utilização.

Tem um ecrã a cores de 3,2", onde pode ser feita toda a monitorização e desencadeadas todas as ações. Suporta softwares como Creality Print, Cura e Simplify3D.

A impressora 3D Creality Ender-3 V3 SE está disponível por apenas 155€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto TTV3SE. O envio é gratuito, feito a partir de armazém europeu.

Creality Ender-3 V3 SE