Análise Xiaomi 14 Ultra: daqui até à Lua…

A Xiaomi já não é uma marca desconhecida e o percurso que tem seguido dá-lhe uma grande importância no mercado dos smartphones. Tal como aconteceu com o “Xiaomi 14” trazemos-lhe uma análise do “Xiaomi 14 Ultra”, o topo de gama atual da marca. Fique com as nossas conclusões.

Um topo de gama... que não desilude

A gama de smartphones da Xiaomi para 2024 foi revelada e os modelos já estão a circular pelo mundo.

Apesar de a marca ter decidido restringir a sua versão Pro à China, desapontando os seus fãs de outras regiões, por aqui, tivemos acesso aos outros dois modelos (Xiaomi 14 e 14 Ultra).

Nos últimos dias, testamos o modelo Ultra desta nova versão e partilhamos as impressões que conseguimos captar... literalmente a ideia foi captar!

Especificações gerais do Xiaomi 14 Ultra Dimensão : 161.4 x 75.3 x 9.2 mm

: 161.4 x 75.3 x 9.2 mm Peso : 229 gramas

: 229 gramas Ecrã : LTPO AMOLED 6.73”, 3000 nits

: LTPO AMOLED 6.73”, 3000 nits Resolução: 1440 × 3200 px

1440 × 3200 px Taxa de atualização : varia de 1 para 120 Hz

: varia de 1 para 120 Hz Processador : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 GPU : Qualcomm Adreno GPU

: Qualcomm Adreno GPU RAM : 16GB

: 16GB ROM : 512 GB

: 512 GB Câmaras traseiras : Principal 50 MP, Telefoto 50 MP, Grande angular 50 MP

: Principal 50 MP, Telefoto 50 MP, Grande angular 50 MP Câmara frontal : 32 MP

: 32 MP Bateria : 5000mAh

: 5000mAh Carregamento : 90 W

: 90 W Carregamento sem fios : 80 W

: 80 W Carregamento reverso : 10 W

: 10 W Cartão SIM : Dual SIM

: Dual SIM Software : Android 14 com HyperOS

: Android 14 com HyperOS Suporte : NFC; USB-C; Bluetooth; Wi-Fi 7; 5G

: NFC; USB-C; Bluetooth; Wi-Fi 7; 5G Cores disponíveis : Preto e Branco (com acabamentos semelhantes a cabedal) e Azul (com acabamento em vidro)

: Preto e Branco (com acabamentos semelhantes a cabedal) e Azul (com acabamento em vidro) Certificação: IP68

Na caixa

O Xiaomi 14 Ultra traz a sua própria proteção. Sim, a marca incluiu no pacote uma capa de proteção (de plástico, não maleável, mas aparentemente resistente). Além disso, vem, como é da praxe, um cabo USB-A para USB-C, um adaptador de corrente de 90 W, e dois manuais: informações de segurança (além de mais literatura, como um Quick Start e garantias).

Ok, a foto a seguir ficou bonita, mas calma, ainda não estamos a ver "obras de arte" da câmara deste smartphone premium. Não ficarão desiludidos com o que aí vem, captado pela lente do 14 Ultra.

Construção e design

À primeira vista, o Xiaomi 14 Ultra é um smartphone elegante. Apesar de ter um design arrojado, tem traços sóbrios, embora com certos detalhes, como veremos a seguir, marcantes. Não temos dúvida que é um smartphone vistoso.

A traseira deste modelo chama claramente à atenção, pelo módulo de câmaras disposto na parte superior, ocupando cerca de 1/3 do smartphone. Apesar de ser compreensível, considerando o hardware e a imponência da parceria com a Leica para a fotografia, poderá ser um "demasiado", um pouco demais. Mas não deixa de ser imponente, o conjunto de óticas.

Ok, é verdade que poderá ser algo desconfortável de se segurar. Obviamente que com esta quantidade de vidro exposto, o Xiaomi 14 Ultra grita por uma capa de proteção.

Além disso, por ser relativamente grande e fino, com a adição do módulo de câmaras de tamanho considerável, uma mão maior pode não ficar completamente confortável, comprometendo a usabilidade. Mas isso depois cada um dança conforme a música, tamanhos de mão há muitos!

Contrariamente ao que observamos no modelo inferior, este smartphone não é muito complicado de manter sem pó (tirando as cavidades presentes entre a capa oferecida e o próprio smartphone).

A marca chinesa entrega o seu Xiaomi 14 Ultra protegido com Xiaomi Shield Glass, assegurando a durabilidade do ecrã, e certificação IP68, para resistência à água e ao pó.

Contrastando com o destaque dado à fotografia na traseira do Xiaomi 14 Ultra, a câmara frontal funde-se perfeitamente com o ecrã, sendo a sua presença discreta.

A moldura do smartphone está revestida pelos controlos habituais - volume e power do lado direito, com toque suave, bem como um espaço dedicado ao altifalante. Uma porta USB-C e uma ranhura para o cartão SIM.

Ecrã

Com 6,73 polegadas', o ecrã do Xiaomi 14 Ultra chega com uma resolução de 1440 × 3200 px, que proporciona excelente detalhe na visualização, e com a tecnologia LTPO, que ajuda a poupar bateria por via de um controlo mais eficaz da taxa de atualização, que varia até 120 Hz.

O brilho do ecrã é muito satisfatório, não cansa os olhos quando estamos muito tempo, naqueles momentos de cultura, tipo... a ver uma série daquelas de algumas temporadas (quem nunca?). A luminosidade adapta-se de forma muito competente aos vários ambientes, principalmente em contexto de muita luz, no exterior.

Importa, também, apontar características como Dolby Vision e HDR10+, que potencializam, de facto, a experiência.

Desempenho e interface

O Xiaomi 14 Ultra está equipado com um potente Snapdragon 8 Gen 3 e 16 GB de RAM. A par de uma visualização muito satisfatória, conforme vimos acima, está o desempenho. Navegação fluída, resposta imediata de comandos e sem delays.

Apesar de a jogabilidade ser, também, muito fluída, o smartphone aquece consideravelmente (em jogos mais exigentes), isto acontece igualmente com conteúdos de vídeo mais longos.

Para o teste de desempenho recorremos à AnTuTu Benchmark e utilizamos na versão V10.2.4:

Este Xiaomi 14 Ultra, bem como os restantes modelos da gama, chegam às mãos dos utilizadores com o reinventado HyperOS, que substitui o que conhecíamos por MIUI. Este novo sistema operativo é baseado no Android e, de facto, a interface é um tanto dominada pela Google, com uma série de aplicações presentes "por predefinição".

Além disso, é possível utilizar o botão power para chamar o Google Assistente, pressionando-o por 2 segundos. De qualquer forma, há aplicações com assinatura da Xiaomi instaladas por predefinição, também.

A interface do HyperOS é visualmente semelhante à do MIUI, oferecendo uma experiência muito parecida. Destaque, porém, para o renovado Centro de controlo, que se assemelha largamente à Central de controlo do iOS. Pessoalmente, uma alteração apelativa.

O Xiaomi 14 Ultra pode ser protegido por via de um PIN, um padrão ou uma palavra-passe, e o utilizador tem, ainda, à disposição desbloqueio por impressão digital e desbloqueio facial. Estas duas últimas funcionam muito bem, tendo, no entanto, de realçar a possibilidade dos utilizadores com mãos maiores poderem ter problemas com o espaço reduzido dedicado ao reconhecimento da impressão digital.

Conforme prometido pela Xiaomi, o utilizador deverá poder contar com quatro grandes updates de software e cinco anos de updates de segurança.

Autonomia

O Xiaomi 14 Ultra carrega 5000 mAh de bateria que se traduzem em pouco mais de um dia de utilização moderada. Para os utilizadores com largos tempos de ecrã, uma carga diária poderá não ser suficiente.

Para referência, a bateria caiu de 90% para 72%%, após cerca de 1h e 30min de Netflix, com a luminosidade quase no máximo. Também para referência, importa saber que o carregamento de 90 W subiu a bateria dos 0-100% em cerca de 40 minutos.

O Xiaomi 14 Ultra suporta, também, carregamento wireless a 80 W e carregamento reverso a 10 W.

Câmaras

Com o tempo, as câmaras dos smartphones passaram a ocupar um lugar de destaque, sendo a sua qualidade decisiva para muitos consumidores.

Neste aspeto, agradecemos à Xiaomi e à Leica por se unirem no sentido de entregarem este Xiaomi 14 Ultra, equipado com três câmaras traseiras espetaculares, ao mercado. De facto, pode ser aqui que residem muitos argumentos para o preço deste smartphone.

Além da câmara frontal de 32 MP, a Xiaomi 14 Ultra está equipado com um set de câmaras muito promissor, especialmente para os entusiastas da fotografia:

Principal: 50 MP, 23mm equivalent focal length

Ultra-angular: 50 MP, 12mm equivalent focal length

Telefoto: 50 MP, 75mm equivalent focal length

Periscópio: 50 MP, 120mm equivalent focal length

Obviamente, tal como no modelo inferior, a Leica está em grande destaque neste Xiaomi 14 Ultra.

Primeiro, vamos à qualidade da fotografia/vídeo. Aqui importa ressalvar que a proposta é competente, de facto, as imagens ficam com cores vivas e (maioritariamente) reais, no entanto, consideramos que a fotografia final depende muito de inteligência artificial podendo às vezes, em fotografias tiradas com ampliações mais elevadas, tornar-se numa autêntica pintura artificial.

Apesar disso, a mestria da Leica (e a tecnologia dedicada às câmaras) é clara em fotos noturnas ou em condições de menor luminosidade, conseguindo manter grande parte da resolução original.

Os vídeos, que podem ser gravados até 8K, ficam com um aspeto muito profissional, com grande qualidade, respeitando a realidade e os pormenores.

Segundo, os vários extras que a Leica entrega. A gigante da fotografia inclui no Xiaomi 14 Ultra, tal como no modelo anterior, abordagens de fotografia que se adaptam aos gostos dos consumidores, como Leica Authentic e Leica Vibrant, bem como filtros assinados por si.

Estas ferramentas permitem que as câmaras estejam disponíveis para adaptarem o resultado a cada utilizador e às suas preferências fotográficas.

Fique com alguns exemplos de fotografias captadas durante o dia:

Mais algumas tiradas à lua com o modo “superlua”:

Mais algumas tiradas durante a noite:

Veredicto

No geral, o Xiaomi 14 Ultra é um smartphone com uma aparência, que apesar de elegante, é algo invulgar e potente.

De facto, o hardware é muito competente e assegura, a par de um software satisfatório, uma experiência convincente para a maioria dos utilizadores.

Contudo, a sua qualidade preço não é para todos. Se a Xiaomi foi sempre vista como uma marca que democratizou o uso de bons equipamentos, este situa-se num patamar premium onde existem cada vez mais ofertas semelhantes a preços ligeiramente mais baixos. No entanto, isto deve-se à aposta da marca na qualidade fotográfica. Cabe ao leitor decidir se é uma boa escolha para si ou não.

O Xiaomi 14 Ultra está disponível em Portugal, nas principais lojas, por 1499,99 €.