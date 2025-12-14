Smartphones em 2026 podem ter menos RAM e a culpa é da IA

Os smartphones que chegarão ao mercado a partir de 2026 poderão ter menos memória RAM. Isto é devido ao aumento dos preços da memória, impulsionado pela procura da IA e de data centers. Devido à crise da RAM, poderemos ver várias mudanças nos novos dispositivos que chegarão ao mercado a partir do próximo ano, afetando principalmente os smartphones.

Smartphones em 2026 podem ter menos RAM

Para conter o aumento esperado dos preços dos smartphones lançados em 2026, as principais empresas tecnológicas podem estar a considerar uma alternativa. Manter preços semelhantes aos atuais, mas reduzir a quantidade de RAM nos dispositivos. Esta seria a primeira vez na história que os smartphones lançados no mercado teriam um retrocesso nas especificações técnicas, oferecendo menos RAM do que os modelos atuais.

Segundo uma fuga de informação, os fabricantes de smartphones enfrentam um aumento significativo dos custos de memória. Isso pode levá-los a reduzir a quantidade de RAM para se manterem competitivos em termos de preço. Estas afirmações confirmam um relatório recente da empresa de análise TrendForce, que alerta para um aumento dos preços da memória RAM durante o primeiro trimestre de 2026.

De acordo com estas previsões, os modelos com 16 GB de RAM podem estar perto da extinção, enquanto os dispositivos com 4 GB apresentarão um crescimento significativo. Os telemóveis mais caros que os modelos atuais podem mesmo chegar ao mercado, apesar de terem menos memória.

Culpa é toda dos recursos que a IA consome

Ao mesmo tempo, os dispositivos com 12 GB de RAM podem sofrer uma redução de até 40%, sendo substituídos por variantes de 6 ou 8 GB. No caso dos modelos com 8 GB de RAM, a redução pode chegar aos 50%, dando lugar a configurações de 4 ou 6 GB.

Este cenário está diretamente ligado à ascensão da IA. As empresas tecnológicas exigem cada vez mais memória de alta largura de banda para data centers e servidores dedicados a tarefas de IA. Com margens de lucro mais elevadas, os fabricantes de memória dão prioridade a este segmento em detrimento do mercado consumidor, reduzindo a produção de RAM convencional e aumentando os preços.

O impacto não se limita aos smartphones, uma vez que o mercado dos computadores portáteis também está a ser afetado. O relatório da TrendForce indica que marcas como a Dell e a Lenovo já começaram a alertar os seus clientes para os próximos aumentos. Há que ver como a situação se desenvolve no início de 2026, pois, a confirmarem-se as previsões, a melhor opção será adiar a compra de novos smartphones.