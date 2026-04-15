HONOR anuncia parceria estratégica com a ZXMOTO
A HONOR anunciou uma parceria estratégica histórica com a ZXMOTO, por via da qual atuará como Parceira Estratégica Oficial, patrocinando a campanha global da ZXMOTO no Campeonato Mundial de Superbike (WSBK) da FIM.
Empresa global de ecossistemas de dispositivos de Inteligência Artificial (IA), a HONOR vai patrocinar a campanha global da ZXMOTO no Campeonato Mundial de Superbike (WSBK) da FIM, enquanto Parceira Estratégica Oficial.
Esta aliança intersetorial reúne dois nomes inovadores em rápido crescimento, dedicados a ultrapassar os limites da manufatura de alto nível, do desempenho e das experiências globais premium, segundo um comunicado.
Marcas falam de uma sinergia profunda
Fundada por Zhang Xue, a ZXMOTO evoluiu rapidamente de uma startup ambiciosa para um concorrente formidável face às potências estabelecidas do motociclismo, impulsionada por uma competência abrangente em investigação e desenvolvimento de motociclos de ponta.
HONOR is proud to partner with ZX MOTO for the World Superbike Championship 2026. Together, let's bring Chinese power to the world stage and race for honor！ pic.twitter.com/y2WaV9fRZe
— HONOR (@Honorglobal) April 9, 2026
A parceria surge na sequência de um marco histórico da ZXMOTO no panorama global do desporto motorizado: no mês passado, a ZXMOTO tornou-se o primeiro fabricante chinês a conquistar uma dupla vitória na categoria World SuperSport (WorldSSP) na ronda portuguesa do WSBK.
Assim, a aliança alinha estrategicamente ambas as marcas com um público-alvo comum de jovens consumidores orientados para o desempenho e entusiastas de tecnologia.
Para a HONOR, a parceria proporciona um envolvimento direto com a comunidade do desporto motorizado, complementando a sua própria estratégia de premiumização e globalização.
Ambas as partes manifestaram grande expectativa e ambição relativamente a futuras colaborações tecnológicas. Numa entrevista recente, Zhang Xue expressou forte admiração pelo recém-lançado HONOR Magic V6, destacando que o seu design fino e leve o torna excecionalmente fácil de utilizar no seu exigente estilo de vida profissional.
Ultrapassando o modelo tradicional de patrocínio desportivo, esta parceria estratégica servirá de base para uma sinergia profunda e de longo prazo, à medida que as duas marcas adotam o espírito desafiante e colaboram rumo ao sucesso global.
Parabéns à ZXmoto, agora é continuar a evoluir e acima de tudo manter-se vencedora que é a parte mais complicada.