HONOR anuncia parceria estratégica com a ZXMOTO

A HONOR anunciou uma parceria estratégica histórica com a ZXMOTO, por via da qual atuará como Parceira Estratégica Oficial, patrocinando a campanha global da ZXMOTO no Campeonato Mundial de Superbike (WSBK) da FIM.

Empresa global de ecossistemas de dispositivos de Inteligência Artificial (IA), a HONOR vai patrocinar a campanha global da ZXMOTO no Campeonato Mundial de Superbike (WSBK) da FIM, enquanto Parceira Estratégica Oficial.

Esta aliança intersetorial reúne dois nomes inovadores em rápido crescimento, dedicados a ultrapassar os limites da manufatura de alto nível, do desempenho e das experiências globais premium, segundo um comunicado.

Marcas falam de uma sinergia profunda

Fundada por Zhang Xue, a ZXMOTO evoluiu rapidamente de uma startup ambiciosa para um concorrente formidável face às potências estabelecidas do motociclismo, impulsionada por uma competência abrangente em investigação e desenvolvimento de motociclos de ponta.

A parceria surge na sequência de um marco histórico da ZXMOTO no panorama global do desporto motorizado: no mês passado, a ZXMOTO tornou-se o primeiro fabricante chinês a conquistar uma dupla vitória na categoria World SuperSport (WorldSSP) na ronda portuguesa do WSBK.

Assim, a aliança alinha estrategicamente ambas as marcas com um público-alvo comum de jovens consumidores orientados para o desempenho e entusiastas de tecnologia.

Para a HONOR, a parceria proporciona um envolvimento direto com a comunidade do desporto motorizado, complementando a sua própria estratégia de premiumização e globalização.

Ambas as partes manifestaram grande expectativa e ambição relativamente a futuras colaborações tecnológicas. Numa entrevista recente, Zhang Xue expressou forte admiração pelo recém-lançado HONOR Magic V6, destacando que o seu design fino e leve o torna excecionalmente fácil de utilizar no seu exigente estilo de vida profissional.

Ultrapassando o modelo tradicional de patrocínio desportivo, esta parceria estratégica servirá de base para uma sinergia profunda e de longo prazo, à medida que as duas marcas adotam o espírito desafiante e colaboram rumo ao sucesso global.