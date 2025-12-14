Alteração à Lei do Cibercrime: “hackers éticos” passam a estar protegidos

A "nova" Lei da Cibersegurança foi publicada através do Decreto-Lei n.º 125/2025, transpondo a Diretiva (UE) 2022/2555, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de dezembro de 2022, destinada a garantir um elevado nível comum de cibersegurança em toda a União Europeia. Já conhece o artigo 8ºA?

O artigo 8.º-A (aditado à Lei do Cibercrime – Lei n.º 109/2009 pelo Decreto-Lei n.º 125/2025) consagra, pela primeira vez em Portugal, um regime de não punibilidade para atos de cibersegurança de interesse público, enquadrando legalmente a atuação de hackers éticos ("investigadores" de cibersegurança).

Ou seja, se até agora, a identificação de vulnerabilidades através de testes não autorizados podia enquadrar-se em crimes como o acesso ilegítimo a sistemas informáticos, com o novo diploma, passa a existir uma “proteção” legal para atividades realizadas de boa-fé e de interesse público.

Artigo 8.º-A — Atos não puníveis por interesse público de cibersegurança

Segundo o Artigo 8.º-A do Decreto-Lei n.º 125/2025, não são puníveis os crimes de acesso ilegítimo e interceção ilegítima quando a atuação cumpre todos os requisitos legais.

Condições cumulativas de não punibilidade

O agente deve:

1) Atuar apenas para identificar vulnerabilidades (não criadas por si), com o objetivo de contribuir para a segurança do ciberespaço;

2) Não procurar vantagem económica, salvo remuneração normal da sua atividade profissional;

, salvo remuneração normal da sua atividade profissional; 3) Comunicar imediatamente as vulnerabilidades : ao proprietário ou gestor do sistema, ao titular dos dados eventualmente obtidos, e à autoridade nacional de cibersegurança (CNCS), que encaminha para a PJ se houver relevância criminal;

: 4) Agir de forma proporcional e estritamente necessária, sem causar : interrupções de serviço, eliminação, deterioração ou cópia não autorizada de dados, danos a pessoas, entidades ou terceiros;

: 5) Não violar a legislação de proteção de dados pessoais (RGPD e leis nacionais).

Mesmo com fins de segurança, não são permitidos, entre outros:

Ataques DoS/DDoS;

Engenharia social;

Phishing e variantes;

Roubo de passwords;

Alteração ou destruição dolosa de dados;

Instalação de malware.

No que diz respeito ao tratamento de dados, os dados comunicados devem ser eliminados até 10 dias após a correção da vulnerabilidade. Deve ser garantida a confidencialidade durante todo o processo.

Também não são puníveis atos realizados com consentimento do proprietário/administrador do sistema, mantendo-se o dever de notificação ao CNCS.