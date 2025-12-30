Fim do MEO Cloud! Serviço deixa de funcionar a 15 de março de 2026

O serviço MEO Cloud será descontinuado no dia 15 de março de 2026. Para garantir que não perde os seus conteúdos, é importante que realize alguns passos.

Foi em 2013 que o serviço CloudPT se passou a designar de Meo Cloud. Desde essa altura têm sido implementadas algumas melhorias, apesar do espaço de armazenamento gratuito ter passado de 16GB para apenas 5GB. Mas, de acordo com a Meo, o MEO Cloud vai acabar a 15 de março.

Faça o download dos seus ficheiros

Todos os conteúdos armazenados no MEO Cloud serão eliminados permanentemente após a data indicada e não será possível recuperá-los. Por isso, deve fazer o download de todos os seus ficheiros para um dispositivo local antes de 15 de março de 2026.

Se adquiriu um plano MEO Cloud anual durante o ano de 2025, o valor será devolvido no prazo de 30 dias após a descontinuação do serviço. Para receber o reembolso, indique o IBAN através do formulário do MEO Cloud.

O MEO Cloud é um serviço de armazenamento de ficheiros “na nuvem” (cloud storage) oferecido pela operadora portuguesa MEO, a empresa de telecomunicações pertencente ao Grupo Altice em Portugal.