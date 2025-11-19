Web Summit 2025: passaram pela rede da MEO 99 terabytes (TB)

O MEO reforçou a sua liderança tecnológica na Web Summit 2025 através de uma das maiores operações de rede alguma vez implementadas no evento, mobilizando mais de 170 profissionais.

A operação do MEO incluiu planeamento, reforço e monitorização contínua da rede fixa e móvel, com equipas dedicadas à otimização da experiência de milhares de participantes, startups, empresas e jornalistas.

Rede MEO: Principais indicadores da edição de 2025

Volume total de tráfego de dados de 99 terabytes (TB) em todas as suas redes, mais 36TB face a 2024.

em todas as suas redes, 60% do tráfego processado na rede móvel foi s uportado na tecnologia 5G.

processado na rede móvel foi s Áustria, Alemanha, Reino Unido, Brasil e Ucrânia destacaram-se como o TOP 5 de países em número de roamers.

Mais de 3,6 milhões sessões únicas estabelecidas na rede Wi-Fi.

estabelecidas na rede Wi-Fi. Mais de 30 mil dispositivos únicos conectados à rede Wi-Fi.

à rede Wi-Fi. Cerca de 2000 pageviews e 26.500 minutos de visualização da transmissão em direto do Centre Stage em sapo.pt.

em sapo.pt. Aproximadamente 8500 acessos na TV do MEO ao longo dos dias do evento.

A operação integrou as mais evoluídas soluções de elevada densidade de tráfego e mecanismos avançados de gestão para garantir estabilidade mesmo nos períodos de maior afluência.