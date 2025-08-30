Autárquicas 2025: Saiba já o local onde vai votar

Quer saber em que local tem de votar nas autárquicas? É já no próximo dia 12 de outubro que os portugueses poderão escolher quem estará à frente dos destinos dos seus municípios e juntas de freguesias.

Como sempre, é importante que todos votem e já é possível saber o local de voto. Saibam o que têm de fazer.

Por Decreto do Governo foi marcada a data das Eleições dos Órgãos das Autarquias Locais para o dia 12 de outubro de 2025.

Onde votar para as autárquicas de 2025

A informação sobre o seu número de eleitor pode ser obtida através da Internet no Portal do Eleitor ou enviando SMS grátis para 3838 (escrevendo RE espaço nº de BI ou CC espaço Data de Nascimento no molde AAAAMMDD).

Além do número de eleitor o portal indica também qual o Local de Voto (incluindo a Morada e Secção de Voto).

De referir que nas freguesias com mais de 150 habitantes, são entregues três boletins de voto.

Um amarelo para eleger a Assembleia Municipal.

Um verde para eleger para a Câmara Municipal.

Um branco para eleger para a Assembleia de Freguesia.

Portal do Eleitor