Signal traz finalmente a funcionalidade que todos pediam há muitos anos

A Signal é uma aplicação de mensagens bem conhecida pelo seu foco em privacidade e segurança. Agora, esta anunciou o lançamento de uma nova funcionalidade muito aguardada pelos seus utilizadores. Falamos dos backups seguros na cloud, que permitem guardar e restaurar o histórico de conversas e chegam com a promessa de manter a filosofia de “conhecimento zero” da empresa.

Funcionalidade que todos pediam há muito

Esta funcionalidade, designada “Secure Backups”, será opcional e está a ser implementada inicialmente para os utilizadores da versão beta da aplicação em dispositivos Android. Segundo a empresa, o objetivo é responder a um dos pedidos mais frequentes da comunidade, oferecendo uma solução para a recuperação de mensagens em caso de perda ou troca de telemóvel, sem comprometer a privacidade.

O sistema foi desenhado para ser tão seguro quanto as próprias conversas. Foi construído como um sistema que permite recuperar as conversas no Signal, mantendo o mais alto padrão de privacidade e segurança. Para isso, cada utilizador que ativar a funcionalidade irá gerar uma chave de recuperação com 64 caracteres. Esta chave é a única forma de “desbloquear” o backup e nunca é partilhada com os servidores da Signal.

O serviço de backups será disponibilizado em duas modalidades. A opção gratuita permite guardar todas as mensagens de texto (até 100 MB) e os ficheiros de multimédia dos últimos 45 dias. Para os utilizadores que necessitem de um histórico mais extenso, a Signal introduz a sua primeira funcionalidade paga. Por 1,99 dólares mensais, será possível armazenar até 100 GB de dados, incluindo todo o histórico de multimédia.

Signal tem finalmente backups na cloud

Jim O'Leary, vice-presidente de Engenharia da Signal, justifica a introdução de um plano pago de forma direta: “A razão pela qual estamos a fazer isto é simples: os media requerem muito espaço de armazenamento, e armazenar e transferir grandes quantidades de dados é caro”.

Os backups serão atualizados automaticamente todos os dias, substituindo o arquivo do dia anterior. As mensagens temporárias ou de visualização única continuarão a ser respeitadas, sendo excluídas do arquivo de backup conforme a sua configuração original, para manter a intenção de efemeridade do utilizador.

Apesar de o lançamento inicial se restringir à versão beta para Android, a Signal já confirmou que planeia expandir a funcionalidade para os utilizadores de iOS e para a versão desktop “em breve”. Este desenvolvimento representa um passo significativo para a aplicação, equilibrando a conveniência da recuperação de dados com a rigorosa proteção da privacidade que os seus utilizadores esperam.