Passatempo de Ano Novo: ganhe um ponto de acesso Wi-Fi Huawei eKit AP371

As celebrações de Ano Novo continuam e 2026 pede uma rede à velocidade da luz! Hoje, temos para oferecer o revolucionário Huawei eKit AP371 e a possibilidade de navegar com o poder do Wi-Fi 7. Participe e prepara-se para o futuro da conectividade!

O Huawei eKitEngine AP371 representa o futuro da conectividade para pequenas e médias empresas, introduzindo o padrão Wi-Fi 7 com uma velocidade agregada de até 3,57 Gbps.

Equipado com uma porta uplink de 2.5 GbE, este ponto de acesso elimina os congestionamentos de rede, garantindo que a largura de banda ultra-rápida chegue efetivamente aos dispositivos.

Graças à tecnologia MLO (Multi-Link Operation), os utilizadores beneficiam de uma latência extremamente baixa e de uma estabilidade superior, ideal para videoconferências e aplicações na nuvem.

Uma rede mais sustentável

O grande diferencial tecnológico reside nas antenas inteligentes integradas, que utilizam algoritmos avançados para focar o sinal diretamente nos dispositivos ligados, suprimindo interferências e expandindo a área de cobertura.

Ao contrário dos sistemas tradicionais, o AP371 adapta-se em tempo real ao movimento dos utilizadores, assegurando uma experiência de navegação fluida em ambientes de alta densidade, como escritórios ou lojas, suportando até 256 ligações simultâneas sem comprometer a eficiência (a marca recomenda, contudo, 150).

Salto tecnológico do Wi-Fi 7

Desenhado para ser prático e sustentável, este equipamento destaca-se pelo consumo de energia ultra-baixo (de 13,6W) e pela gestão simplificada através da plataforma Huawei eKit.

A instalação é facilitada pelo suporte PoE, permitindo que a alimentação e os dados passem pelo mesmo cabo.

É a solução ideal para quem procura modernizar a infraestrutura de rede com tecnologia de ponta, garantindo que o espaço está preparado para as exigências digitais dos próximos anos.

