Hyundai NEXO FCEV: a visão da marca para a mobilidade a hidrogénio

A Hyundai participou no 13.º Congresso Mundial da Sociedade Econométrica (ESWC 2025), realizado no COEX, em Seul, de 18 a 22 de agosto, para apresentar a sua visão abrangente sobre o hidrogénio e exibir o novo veículo elétrico a célula de combustível (FECV) Hyundai Nexo.

No encontro global de líderes económicos, a Hyundai enfatizou o papel fundamental do hidrogénio na transição para a energia sustentável.

Através da marca dedicada ao hidrogénio e da plataforma de negócios do Hyundai Motor Group, HTWO, a empresa apresentou tecnologias avançadas de produção de hidrogénio e projetos-piloto, reforçando o seu compromisso com a construção de um ecossistema de hidrogénio robusto.

A peça central da exposição foi o novo Hyundai NEXO FCEV, que surge com a sua primeira remodelação completa em sete anos. Com a filosofia de design Art of Steel e a iluminação exclusiva “HTWO”, o veículo oferece uma autonomia de mais de 700 quilómetros e uma potência total de 190 kW.

Os sistemas de segurança aprimorados e os materiais interiores sustentáveis reforçam a liderança da Hyundai na mobilidade a hidrogénio.

Hyundai apresentou uma visão abrangente para a mobilidade a hidrogénio

A exposição apresentou, também, conteúdo visual que mostra a visão da Hyundai para uma sociedade sustentável baseada no hidrogénio, bem como aplicações mais amplas da indústria do hidrogénio.

Os visitantes puderam explorar tecnologias avançadas, como o sistema de extração de hidrogénio à base de biogás na fábrica de conversão de resíduos em hidrogénio, em Chungju, e a instalação de produção de hidrogénio por eletrólise, em Buan.

A Hyundai apresentou ainda os seus veículos comerciais movidos a hidrogénio, incluindo o camião XCIENT Fuel Cell Truck e os autocarros Elec City e Universe Fuel Cell, demonstrando os avanços da empresa no desenvolvimento de um ecossistema abrangente de mobilidade a hidrogénio.

O Congresso Mundial da Sociedade Econométrica, realizado a cada cinco anos, é reconhecido como a maior conferência académica internacional dedicada à análise estatística aplicada à economia.

Este ano, com a Coreia a acolher o evento, a Hyundai destacou como as suas tecnologias de hidrogénio e soluções de mobilidade contribuem para os esforços globais por um futuro sustentável.

O Hyundai Motor Group acelera a transição para uma sociedade de hidrogénio através da HTWO, insígnia dedicada ao hidrogénio e plataforma de negócios.

Aproveitando as suas capacidades abrangentes em toda a cadeia de valor do hidrogénio — desde a produção e armazenamento até à utilização —, a HTWO está a evoluir para uma plataforma aberta que promove a colaboração, o investimento e as parcerias, reforçando o papel do Grupo no estabelecimento de uma economia de hidrogénio sustentável.