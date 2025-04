DIGI com novos preços no tarifário móvel ilimitado! É de perder a cabeça

A DIGI continua a procurar ganhar espaço em Portugal no segmento dos operadores. O preço baixo dos serviços tem sido o principal trunfo e a operadora romena tem novidades. Conheça os novos preços no tarifário móvel.

A DIGI anunciou uma melhoria no tarifário móvel ilimitado. A empresa lançou novos preços que, ao combinar o tarifário ILIMITADO com a Fibra 1 Gbps ou a PRO-DIGI 10 Gbps, o preço de cada número agora fica mais baixo.

Mas as boas notícias não ficam por aqui. Se precisar de um serviço de televisão, ao combinar o tarifário ILIMITADO com um dos serviços de net e com a DIGI TV, pagarás menos por cada número e ainda consegue um preço mais baixo na DIGI TV.

Por exemplo, se combinar um número com o tarifário ilimitado, a Fibra 1 Gbps e a DIGI TV, pagará apenas 25 €/mês.

Vantagens do tarifário móvel ilimitado segundo a DIGI

Com o tarifário móvel ilimitado tem toda a liberdade para falar, navegar e conectar-se sem limites: