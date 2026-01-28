Fortinet: 66% das organizações não confiam na sua segurança cloud em tempo real

A Fortinet, líder global em cibersegurança, alerta para um novo risco estrutural nos ambientes cloud das empresas. Segundo o 2026 Cloud Security Report, desenvolvido em parceria com a Cybersecurity Insiders, dois terços das organizações (66%) admitem não confiar na sua capacidade de detetar e responder a ameaças cloud em tempo real.

Fragmentação e visibilidade, os maiores desafios

O relatório, baseado num inquérito global a 1.163 profissionais de cibersegurança, revela que o problema não está na falta de investimento, mas na fragmentação das ferramentas, na escassez de talento especializado e na dificuldade de manter visibilidade consistente em ambientes híbridos e multi-cloud.

Atualmente, 88% das organizações operam em arquiteturas híbridas ou multi-cloud, muitas vezes recorrendo a dois ou mais fornecedores para workloads críticos. Esta abordagem aumenta a agilidade e facilita a adoção de inteligência artificial, mas também amplia a superfície de ataque a um ritmo superior à capacidade das equipas de segurança.

Principais bloqueios à segurança cloud

Entre os principais obstáculos apontados pelas organizações estão:

69% indicam a proliferação de ferramentas e falhas de visibilidade como o maior entrave;

59% permanecem em fases iniciais de maturidade em segurança cloud, apesar de a cloud representar, em média, 34% do orçamento de segurança de TI;

74% enfrentam escassez de profissionais qualificados, obrigando a equipas a atuar de forma reativa e dependente de alertas manuais;

64% prefeririam uma plataforma de segurança unificada em vez de soluções isoladas.

O 2026 Cloud Security Report analisou respostas de profissionais de diversos setores, incluindo serviços financeiros, tecnologia, saúde e setor público. Os dados reforçam a urgência de consolidar ferramentas e reforçar competências para proteger ambientes cloud cada vez mais complexos e críticos.