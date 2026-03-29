Android bateu o iPhone na velocidade de navegação na Internet

A rivalidade entre os smartphones Android e o iPhone ganha novas dimensões de forma constante. Até agora, os gigantes da tecnologia competiam principalmente nas capacidades da câmara, processamento, bateria e, mais recentemente, na IA. No entanto, o desempenho do browser na Internet tem sido negligenciado, embora seja uma das áreas mais usadas no dia a dia.

Android bateu o iPhone na Internet

Segundo os dados oficiais mais recentes, o equilíbrio alterou-se completamente neste aspeto crucial. O ecossistema fechado da Apple, há muito elogiado pela fluidez e estabilidade do seu browser Safari, teve de ceder a liderança em termos de desempenho ao seu principal concorrente.

Os resultados dos mais recentes testes da Google, partilhados com o mundo da tecnologia através do blogue oficial do Chromium e causando grande impacto no setor. Revelam que o Android ultrapassou oficialmente a plataforma iOS em velocidade de navegação na Internet. Até agora, a compatibilidade de software e hardware resultante da arquitetura fechada do iOS sempre foi considerada o padrão da indústria.

No entanto, nos últimos anos, a Google não só reduziu esta diferença, como também a superou, otimizando de forma discreta e profunda o núcleo do ecossistema Android. Segundo os engenheiros da empresa, o verdadeiro segredo por detrás deste grande sucesso é a perfeita "integração vertical" estabelecida entre o hardware poderoso, o sistema operativo Android atualizado e o motor de navegação do Google Chrome.

Velocidade de navegação 47% superior

Destacam-se duas ferramentas de benchmark essenciais, consideradas padrões da indústria para medir objetivamente o desempenho da Internet em dispositivos móveis: Speedometer e LoadLine. De acordo com dados independentes partilhados pela Google, os principais dispositivos Android superam o ecossistema iOS da Apple em ambos os testes exigentes.

O ponto mais impressionante dos relatórios é a enorme margem de diferença. Dados oficiais divulgados pela Google comprovam inequivocamente que os smartphones Android de última geração atingem pontuações até 47% superiores em comparação com as plataformas concorrentes. Embora a empresa utilize elegantemente a expressão "plataforma móvel concorrente" nos seus relatórios, os testes foram conduzidos em três dispositivos Android diferentes e potentes, e comparados diretamente com modelos de iPhone.

Ao intensificar a colaboração com outros fabricantes de telemóveis no ecossistema Android, a Google está a incentivar que estas otimizações de software vão além do Android puro e sejam integradas na arquitetura geral de hardware dos dispositivos. A mudança de liderança nesta função fundamental do mundo dos smartphones provavelmente exigirá uma atualização urgente de desempenho da Apple para o iOS e o navegador Safari em breve.