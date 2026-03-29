Milhares de carros ficaram parados devido a um simples ataque cibernético

Milhares de condutores americanos ficaram sem transporte após um grande ataque cibernético. Um dos principais fornecedores de dispositivos de bloqueio de ignição, obrigatórios para os condutores condenados por condução sob o efeito do álcool, foi vítima de cibercriminosos.

Milhares de carros ficaram simplesmente parados

A Intoxalock, empresa norte-americana especializada em dispositivos de bloqueio de ignição por álcool, foi vítima de um ataque cibernético de grande escala. Exigidos por lei para os condenados por conduzir sob o efeito do álcool, estes dispositivos obrigam os condutores a soprar para um bocal para ligar os seus veículos. Se o nível de álcool no sangue medido estiver acima do limite legal, o carro não pega. A empresa afirma ter 150.000 utilizadores em 46 estados americanos.

A 14 de março de 2026, hackers não identificados lançaram um ataque contra os servidores da Intoxalock. Os servidores foram sobrecarregados com pedidos, tornando-se inutilizáveis. Acredita-se que os hackers tenham utilizado uma série de ataques DDoS. Não há indícios de que o ataque possa ter ocultado outras atividades maliciosas, como uma intrusão de ransomware ou roubo de dados. A empresa tem-se mantido em silêncio sobre os detalhes.

Condutores obrigados a parar por ataque cibernético

Face ao aumento dos ataques, a empresa americana decidiu, por precaução, tomar medidas para "suspender temporariamente alguns dos seus sistemas". O incidente paralisou os sistemas do grupo até domingo, 22 de março de 2026, um período de seis dias. Durante este tempo todas as operações de calibração foram adiadas pela empresa. Os dispositivos precisam de ser recalibrados a cada dois ou três meses para funcionarem corretamente.

Sem o processo de calibração obrigatório, o sistema regista um problema de conformidade e impede o arranque do veículo. Os centros de assistência "poderão prolongar a vida útil do seu veículo em 10 dias, enquanto trabalhamos para restaurar os nossos sistemas", alertou a Intoxalock em comunicado após o ataque. A empresa esclareceu que os carros recuperados para calibração permanecerão na sua posse por mais tempo do que o previsto.

Intoxalock com serviços bloqueados por 10 dias

Por outras palavras, os condutores ficaram sem os seus veículos em consequência do ataque cibernético. Milhares de condutores nos Estados Unidos foram afetados. Os seus veículos não arrancavam, estavam estacionados em frente às suas garagens ou imobilizados em oficinas mecânicas, de Nova Iorque ao Minnesota. Algumas oficinas estiveram com vários carros presos nos seus parques de estacionamento durante quase uma semana.

Numerosos relatos de condutores frustrados surgiram rapidamente nas redes sociais. Para apaziguar a indignação dos motoristas, a Intoxalock prometeu cobrir os custos de reboque caso um cliente precisasse de rebocar o seu veículo. Todos os sistemas "estão novamente operacionais", afirmou a Intoxalock no seu site. Os condutores afetados são aconselhados a levar os seus veículos para calibrar numa oficina autorizada.