Google testa novo reCAPTCHA! Usar gestos das mãos para travar bots
A Google está a testar uma nova abordagem para o seu sistema reCAPTCHA. Quer a validação de identidade através de gestos de mãos captados pela câmara. Esta ferramenta experimental quer criar uma barreira adicional contra o tráfego automatizado e os bots. Exige que o utilizador realize movimentos simples em frente à webcam, como um aceno, para provar a sua autenticidade.
O sistema recorre a algoritmos de aprendizagem automática que captam um breve vídeo do utilizador e mapeiam cerca de duas dezenas de coordenadas específicas nas articulações dos dedos. Confirmam assim a presença de um ser humano em tempo real. Quando o desafio é ativado num determinado sítio web, o navegador solicita permissão para aceder à câmara do computador ou do smartphone.
Caso o utilizador não tenha uma câmara disponível, apresente limitações físicas ou prefira simplesmente não partilhar a sua imagem, , existem diferenças. A Google reverte de imediato o processo para os métodos convencionais. Nestas situações, a plataforma disponibiliza os testes visuais de seleção de imagens ou os quebra-cabeças sonoros, garantindo que a acessibilidade dos utilizadores legítimos não fica comprometida.
A introdução de captação de vídeo para segurança digital traz consigo preocupações acrescidas em termos de privacidade. Para mitigar o impacto, a gigante norte-americana assegura que estes pequenos registos visuais são utilizados estritamente para a verificação imediata, não sendo guardado qualquer áudio nem associada a identidade do utilizador aos ficheiros de imagem, que são eliminados logo após o processo.
Contudo, as notas da política de privacidade global da marca deixam alguma margem para interpretação. Este novo processo está já a gerar as habituais discussões no setor sobre o real armazenamento e tratamento final destas informações biométricas. Associado a isso vêm as normais questões de privacidade.
😁 Google's new captcha asks you to show hand gestures on your webcam, but people are already bypassing it with stock photos
This system was supposed to be "the best way to tell humans from AI."
Here we are again. https://t.co/Q3oK6yXwmY pic.twitter.com/RwR3mHnTsf
— VGTimes (@VGTimes) June 29, 2026
Apesar de se tratar de uma camada de proteção inovadora que procura modernizar os velhos sistemas de segurança na Internet, a eficácia deste mecanismo já está a ser posta à prova pela comunidade técnica. Durante a atual fase de distribuição limitada, vários investigadores e especialistas em segurança conseguiram contornar o sistema de forma relativamente simples, recorrendo a ferramentas de transmissão virtual.
Bastou a utilização de uma imagem estática convencional configurada através de um programa de câmara virtual para enganar a inteligência artificial da Google, o que demonstra que o sistema ainda necessita de ajustes profundos antes de ser implementado em larga escala na web.